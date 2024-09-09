Смертельная зараза покинула Башкирию

Как рассказывал Mkset, в начале июля опасную болезнь нашли в селе Соколки — очагом заболевания стал участок местной жительницы. На территорию самого домохозяйства тогда запретили заходить кому-либо кроме хозяев и работников Госветслужбы. В деревне запретили ярмарки и наложили ограничение на перевозку животных — домашним питомцам по всему населённому пункту делали вакцины от бешенства.