Смертельная зараза покинула Башкирию

Posted Сегодня, 15:16
Published Сегодня, 15:16
Modified Сегодня, 15:19
Updated Сегодня, 15:19
В документе указано, что ранее в Новобелокатайском сельсовете были введены ограничения из-за случая бешенства у животных.
Как рассказывал Mkset, в начале июля опасную болезнь нашли в селе Соколки — очагом заболевания стал участок местной жительницы. На территорию самого домохозяйства тогда запретили заходить кому-либо кроме хозяев и работников Госветслужбы. В деревне запретили ярмарки и наложили ограничение на перевозку животных — домашним питомцам по всему населённому пункту делали вакцины от бешенства.
Из документа за подписью Хабирова следует, что эти запреты сняты в регионе с четверга, 5 сентября.