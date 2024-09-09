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Published Сегодня, 15:16

Modified Сегодня, 15:19

Updated Сегодня, 15:19

Смертельная зараза покинула Башкирию

Смертельная зараза покинула Башкирию

9 сентября 2024, 15:16
Фото: Изображение Midjourney
Глава региона Радий Хабиров подписал указ о снятии карантина в Белокатайском районе Башкортостана.

В документе указано, что ранее в Новобелокатайском сельсовете были введены ограничения из-за случая бешенства у животных.

Как рассказывал Mkset, в начале июля опасную болезнь нашли в селе Соколки — очагом заболевания стал участок местной жительницы. На территорию самого домохозяйства тогда запретили заходить кому-либо кроме хозяев и работников Госветслужбы. В деревне запретили ярмарки и наложили ограничение на перевозку животных — домашним питомцам по всему населённому пункту делали вакцины от бешенства.

Из документа за подписью Хабирова следует, что эти запреты сняты в регионе с четверга, 5 сентября.

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