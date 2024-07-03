В Башкирии смогли победить смертельную заразу

Ранее очаг опаснейшего заболевания выявили в одном из хозяйств райцентра — в связи с этим в мае 2024 года для всего сельского поселения запретили ввоз для вывоз животных. Текст указа гласит, что все ограничения с муниципалитета сняты начиная со вторника, 2 июля. Таким образом, карантин в селе с населением около 9,8 тысяч человек окончательно больше не действует.