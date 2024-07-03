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Posted Сегодня, 12:02

Published Сегодня, 12:02

Modified Сегодня, 12:23

Updated Сегодня, 12:23

В Башкирии смогли победить смертельную заразу

В Башкирии смогли победить смертельную заразу

3 июля 2024, 12:02
Фото: 1MI
Карантин по бешенству сняли в Кушнаренковском районе республики, гласит документ за подписью главы региона.

Ранее очаг опаснейшего заболевания выявили в одном из хозяйств райцентра — в связи с этим в мае 2024 года для всего сельского поселения запретили ввоз для вывоз животных. Текст указа гласит, что все ограничения с муниципалитета сняты начиная со вторника, 2 июля. Таким образом, карантин в селе с населением около 9,8 тысяч человек окончательно больше не действует.

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Как сообщал Mkset, на днях аналогичные запреты сняли с села Верхнеяркеево. В начале мая в населённом пункте также выявили случаи бешенства в одном из подсобных хозяйств. В настоящий момент карантин там также снят.

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#Общество#Башкортостан#Новости Башкирии#Карантин#Животные#Бешенство#Болезни#Кушнаренково
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