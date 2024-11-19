Половина жителей Башкирии обеспечили себе безбедную зиму

Специалисты напоминают, что вакцинироваться нужно каждый год, чтобы не оказаться в числе тех, кого ковид, грипп и все прочие прелести зимы приковали к больничной койке. А если вы все же почувствовали себя плохо — не занимаетесь самолечением. Вызовите врача, он точно знает, что с вами происходит (а вот гугл — нет).