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Posted 19 ноября, 06:26

Published 19 ноября, 06:26

Modified 19 ноября, 06:44

Updated 19 ноября, 06:44

Вакцинацию прошли более 50% жителей Башкортостана

Половина жителей Башкирии обеспечили себе безбедную зиму

19 ноября 2024, 06:26
Фото: 1MI.

Вакцинацию прошли более 50% жителей Башкортостана

В Башкортостане свирепствует грипп, и в такой непростой обстановке 52,3% жителей уже успели сделать прививку, сообщает региональный Роспотребнадзор во вторник, 19 ноября.

По свежим данным, за последнюю неделю в Башкирии зарегистрировали целых 22 тысячи случаев респираторных инфекций. И целых 48,1% из них — это наши любимые дети. Пугающие цифры, не правда ли? Заболеваемость, к слову, выросла на 8,3% по сравнению с прошлой неделей. Поэтому если вы еще не вакцинировались, возможно, стоит задуматься.

Специалисты напоминают, что вакцинироваться нужно каждый год, чтобы не оказаться в числе тех, кого ковид, грипп и все прочие прелести зимы приковали к больничной койке. А если вы все же почувствовали себя плохо — не занимаетесь самолечением. Вызовите врача, он точно знает, что с вами происходит (а вот гугл — нет).

Фейковые ковидные прививки вычислили в Башкирии
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