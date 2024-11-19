Половина жителей Башкирии обеспечили себе безбедную зиму

Posted 19 ноября, 06:26
Published 19 ноября, 06:26
Modified 19 ноября, 06:44
Updated 19 ноября, 06:44
По свежим данным, за последнюю неделю в Башкирии зарегистрировали целых 22 тысячи случаев респираторных инфекций. И целых 48,1% из них — это наши любимые дети. Пугающие цифры, не правда ли? Заболеваемость, к слову, выросла на 8,3% по сравнению с прошлой неделей. Поэтому если вы еще не вакцинировались, возможно, стоит задуматься.
Специалисты напоминают, что вакцинироваться нужно каждый год, чтобы не оказаться в числе тех, кого ковид, грипп и все прочие прелести зимы приковали к больничной койке. А если вы все же почувствовали себя плохо — не занимаетесь самолечением. Вызовите врача, он точно знает, что с вами происходит (а вот гугл — нет).