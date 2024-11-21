Причины импотенции и проблем с сексом назвал врач-андролог

— Эректильная дисфункция представляет собой неспособность достигать или удерживать эрекцию, которой достаточно для полноценной сексуальной активности. Примерно 50% мужчин в возрасте от 40 до 70 лет сталкиваются с такими проблемами, — отметил врач-андролог из Уфы Ильнур Аглиуллин. — Установление становление диагноза «эректильная дисфункция» происходит после тщательного медицинского осмотра и опроса пациента, после чего важно выяснить ее причину с помощью различных исследований.



Врач-андролог назвал чертову дюжину причин неудач мужчин в постели.