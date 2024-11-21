Причины импотенции и проблем с сексом назвал врач-андролог

Posted 21 ноября, 09:14
Published 21 ноября, 09:14
Modified 21 ноября, 09:17
Updated 21 ноября, 09:17
Ильнур Аглиуллин рассказал о причинах проблем у мужчин с сексом в интервью изданию UfaTime.ru и дал советы о том, как снова почувствовать себя в постели уверенно. Оказалась, что мужская несостоятельность и осечки в интиме — распространенная беда пациентов старше 40 лет.
— Эректильная дисфункция представляет собой неспособность достигать или удерживать эрекцию, которой достаточно для полноценной сексуальной активности. Примерно 50% мужчин в возрасте от 40 до 70 лет сталкиваются с такими проблемами, — отметил врач-андролог из Уфы Ильнур Аглиуллин. — Установление становление диагноза «эректильная дисфункция» происходит после тщательного медицинского осмотра и опроса пациента, после чего важно выяснить ее причину с помощью различных исследований.
Врач-андролог назвал чертову дюжину причин неудач мужчин в постели.
Топ-7 причин отсутствия эрекции у мужчин по мнению врача