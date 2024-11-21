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Posted 21 ноября, 09:14

Published 21 ноября, 09:14

Modified 21 ноября, 09:17

Updated 21 ноября, 09:17

Уфимский андролог призвал мужчин не отчаиваться

Причины импотенции и проблем с сексом назвал врач-андролог

21 ноября 2024, 09:14
Фото: 1MI.

Уфимский андролог призвал мужчин не отчаиваться

Уфимский уролог-андролог Ильнур Аглиуллин поделился информацией о тринадцати важнейших факторах, способных вызвать эректильную дисфункцию у представителей мужского пола.

Ильнур Аглиуллин рассказал о причинах проблем у мужчин с сексом в интервью изданию UfaTime.ru и дал советы о том, как снова почувствовать себя в постели уверенно. Оказалась, что мужская несостоятельность и осечки в интиме — распространенная беда пациентов старше 40 лет.

— Эректильная дисфункция представляет собой неспособность достигать или удерживать эрекцию, которой достаточно для полноценной сексуальной активности. Примерно 50% мужчин в возрасте от 40 до 70 лет сталкиваются с такими проблемами, — отметил врач-андролог из Уфы Ильнур Аглиуллин. — Установление становление диагноза «эректильная дисфункция» происходит после тщательного медицинского осмотра и опроса пациента, после чего важно выяснить ее причину с помощью различных исследований.

Врач-андролог назвал чертову дюжину причин неудач мужчин в постели.

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  1. Сосудистые заболевания, такие как атеросклероз периферических сосудов, инфаркт миокарда и гипертония.
  2. Повышенный уровень холестерина и ожирение также играют значительную роль.
  3. Метаболический синдром характеризуется высоким артериальным давлением, увеличением уровня инсулина и холестерина, а также накоплением жира на талии.
  4. Системные заболевания, включая диабет, склеродермию, почечную недостаточность и цирроз печени, также могут быть факторами.
  5. Неврологические расстройства, такие как эпилепсия, инсульт, а также болезни Альцгеймера и Паркинсона, также приводят к этому состоянию.
  6. Гормональные нарушения, например, дисфункция щитовидной железы и низкий тестостерон, могут быть причинами.
  7. Дополнительные факторы включают болезнь Пейрони, приапизм, курение, алкоголизм, наркоманию, травмы таза и спинного мозга, а также определенные медикаменты.
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