Прививки от гриппа сделали 136 000 детей в Башкирии

Кампания против гриппа в Башкирии стартовала в сентябре. Первые вакцины от гриппа в регион начали завозить ещё в августе. Напомним, пик активности гриппа в климате Республики как правило приходятся на ноябрь–декабрь. Медики, составляя календарь прививок, чаще всего рекомендуют вакцинироваться в сентябре–ноябре.