Прививки от гриппа сделали 136 000 детей в Башкирии

Posted 13 сентября, 11:37
Published 13 сентября, 11:37
Modified 13 сентября, 12:38
Updated 13 сентября, 12:38
По данным надзорного ведомства, с начала сезона вакцину получили 136 тысяч несовершеннолетних жителей Республики. Прививки от гриппа детям делают в детских садах, школах и поликлиниках по месту прикрепления.
Кампания против гриппа в Башкирии стартовала в сентябре. Первые вакцины от гриппа в регион начали завозить ещё в августе. Напомним, пик активности гриппа в климате Республики как правило приходятся на ноябрь–декабрь. Медики, составляя календарь прививок, чаще всего рекомендуют вакцинироваться в сентябре–ноябре.
Отметим, что прививки от гриппа взрослым также делают в поликлиниках по месту прикрепления.