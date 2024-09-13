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Posted 13 сентября, 11:37

Published 13 сентября, 11:37

Modified 13 сентября, 12:38

Updated 13 сентября, 12:38

Прививки от гриппа сделали 136 000 детей в Башкирии

Прививки от гриппа сделали 136 000 детей в Башкирии

13 сентября 2024, 11:37
Фото: 1MI
Сюжет
Башкирия
О ходе прививочной кампании 2024-2025 в пятницу, 13 сентября, отчиталось башкортостанское управление Роспотребнадзора.

По данным надзорного ведомства, с начала сезона вакцину получили 136 тысяч несовершеннолетних жителей Республики. Прививки от гриппа детям делают в детских садах, школах и поликлиниках по месту прикрепления.

Кампания против гриппа в Башкирии стартовала в сентябре. Первые вакцины от гриппа в регион начали завозить ещё в августе. Напомним, пик активности гриппа в климате Республики как правило приходятся на ноябрь–декабрь. Медики, составляя календарь прививок, чаще всего рекомендуют вакцинироваться в сентябре–ноябре.

Отметим, что прививки от гриппа взрослым также делают в поликлиниках по месту прикрепления.

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