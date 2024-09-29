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Posted 29 сентября, 06:30

Published 29 сентября, 06:30

Modified 29 сентября, 09:31

Updated 29 сентября, 09:31

Мужчина умер после укуса лисы в Башкирии

Мужчина умер после укуса лисы в Башкирии

29 сентября 2024, 06:30
Фото: 1MI
Башкортостанское управление Роспотребнадзора на своих ресурсах отчиталось о ситуации с бешенством в Республике в воскресенье, 29 сентября.

По информации надзорного ведомства, ежегодно в медорганизации Башкирии с жалобами на укусы животных обращаются около 10 тысяч пациентов. При этом специалисты указывают на «снижение показателя в многолетней динамике», не приводя конкретных цифр.

С начала 2024 году к концу сентября за помощью после укусов животных в больницы обращались около 7 тысяч жителей Башкортостана. Чаще всего люди страдают от агрессии со стороны собак — на них пришлось более 4,5 тысячи случаев.

Согласно данным Роспотребнадзора, летальных случаев бешенства в Республике не было уже 11 лет. Последний трагический инцидент произошел в 2013 году — тогда в Альшеевском районе Башкортостана мужчина скончался от гидрофобии после встречи с лисой.

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Ранее Mkset сообщал о том, что в Белокатайском районе Башкортостана на два месяца вводили карантин из-за бешенства.

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