Заразу из Башкирии привезли в Египет

Так, первый случай выявили у женщины по прибытии из Египта. Врачи выяснили, что само заражение произошло ещё на территории России до прилёта в африканскую страну. Ещё один случай заболевания зафиксировали у жителя Башкирии после отдыха в одной из стран Азии.