Заразу из Башкирии привезли в Египет

Posted Сегодня, 09:43
Published Сегодня, 09:43
Modified Сегодня, 10:27
Updated Сегодня, 10:27
Так, первый случай выявили у женщины по прибытии из Египта. Врачи выяснили, что само заражение произошло ещё на территории России до прилёта в африканскую страну. Ещё один случай заболевания зафиксировали у жителя Башкирии после отдыха в одной из стран Азии.
Лихорадка Западного Нила передаётся человек через укус комара. Большинство случаев заражения — порядка 80% по данным ВОЗ — проходят без симптомов. Однако инфекция может привести к воспалениям внутренних органов, включая мозг, а также к сыпи и гриппоподобным симптомам. Способен вызвать смертельную неврологическую болезнь.
Человеческую вакцину от лихорадки учёные пока не изобрели, лекарство существует лишь для лошадей. Естественными хозяевами вируса являются птицы.
Роспотребнадзор Башкирии напоминает, что для защиты от ЛЗН и других болезней, передаваемых комарами, в путешествии стоит использовать репелленты, носить закрытую одежду, а также использовать москитные сетки и различные средства для борьбы с насекомыми — аэрозоли, фумигаторы.