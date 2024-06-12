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Published Сегодня, 10:45

Modified Сегодня, 10:47

Updated Сегодня, 10:47

Роспотребнадзор: как не словить кишечную инфекцию после отдыха в Башкирии

Как не провести остаток отпуска в больнице после купания

12 июня 2024, 10:45
Фото: PxHere

Роспотребнадзор: как не словить кишечную инфекцию после отдыха в Башкирии

Рекомендациями по избежанию кишечных инфекций поделился Роспотребнадзор Башкирии. Наиболее часто эти опасные заболевания имеется риск подхватить летом.

От кишечных инфекций страдает в первую очередь пищеварительный тракт. Сопутствует им целый букет неприятных симптомов — диарея, тошнота, рвота, боли в животе. Детский организм же и вовсе может подобного не выдержать — обезвоживание вследствие диареи может привести к трагическому исходу.

Чтобы не попасть в больницу после отдыха, нужно соблюдать несколько простых правил:

  • Не глотать воду во время купания в водоёмах;

  • Не пить воду откуда попало, со случайных источников;

  • Хранить раздельно сырую и готовую еду.

  • Хорошо мыть овощи и фрукты перед тем, как их есть;

  • Внимательно читать срок годности продуктов.

Стоит также помнить и о привычных правилах гигиены, которые все знают с детства: тщательно мыть руки после возвращения с улицы, контактов с животными и мусором, перед едой, а также после посещения туалета.

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