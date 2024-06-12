Как не провести остаток отпуска в больнице после купания

Posted Сегодня, 10:45
Published Сегодня, 10:45
Modified Сегодня, 10:47
Updated Сегодня, 10:47
От кишечных инфекций страдает в первую очередь пищеварительный тракт. Сопутствует им целый букет неприятных симптомов — диарея, тошнота, рвота, боли в животе. Детский организм же и вовсе может подобного не выдержать — обезвоживание вследствие диареи может привести к трагическому исходу.
Чтобы не попасть в больницу после отдыха, нужно соблюдать несколько простых правил:
Не глотать воду во время купания в водоёмах;
Не пить воду откуда попало, со случайных источников;
Хранить раздельно сырую и готовую еду.
Хорошо мыть овощи и фрукты перед тем, как их есть;
Внимательно читать срок годности продуктов.
Стоит также помнить и о привычных правилах гигиены, которые все знают с детства: тщательно мыть руки после возвращения с улицы, контактов с животными и мусором, перед едой, а также после посещения туалета.