Кому не дадут бесплатно привиться от вируса в Башкирии

Posted Сегодня, 14:41
Published Сегодня, 14:41
Modified Сегодня, 15:09
Updated Сегодня, 15:09
Напомним, ранее Mkset сообщал о том, что в начале месяца в регионе началась вакцинация от гриппа. В Республику завезли несколько партий соответствующих препаратов. Отметим, что именно конец лета и начало осени считаются самым благоприятными периодами, чтобы сделать прививку от гриппа.
Из данных Роспотребнадзора следует, что на момент публикации случаев гриппа в Республике не зафиксировано. При этом в 2023 году первые инфицирования регистрировали во второй половине сентября.
Бесплатную вакцинацию в регионе смогут получить следующие категории населения:
Считается, что перечисленные группы наиболее подвержены риску заразиться. В связи с этим для них предусмотрено бесплатное получение вакцины.