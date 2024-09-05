Кому не дадут бесплатно привиться от вируса в Башкирии

Напомним, ранее Mkset сообщал о том, что в начале месяца в регионе началась вакцинация от гриппа. В Республику завезли несколько партий соответствующих препаратов. Отметим, что именно конец лета и начало осени считаются самым благоприятными периодами, чтобы сделать прививку от гриппа.