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Posted Сегодня, 14:41

Published Сегодня, 14:41

Modified Сегодня, 15:09

Updated Сегодня, 15:09

Кому не дадут бесплатно привиться от вируса в Башкирии

Кому не дадут бесплатно привиться от вируса в Башкирии

5 сентября 2024, 14:41
Фото: 1MI
В столице Башкортостана в четверг, 5 сентября, провели пресс-конференцию о ситуации с заболеваемостью гриппом и респираторными инфекциями.

Напомним, ранее Mkset сообщал о том, что в начале месяца в регионе началась вакцинация от гриппа. В Республику завезли несколько партий соответствующих препаратов. Отметим, что именно конец лета и начало осени считаются самым благоприятными периодами, чтобы сделать прививку от гриппа.

Из данных Роспотребнадзора следует, что на момент публикации случаев гриппа в Республике не зафиксировано. При этом в 2023 году первые инфицирования регистрировали во второй половине сентября.

Бесплатную вакцинацию в регионе смогут получить следующие категории населения:

  • Дети старше полугода;
  • Ученики школ, студенты вузов и ссузов;
  • Работники медицинской, образовательной, транспортной, коммунальной и ряда других сфер;
  • Лица старше 60 лет;
  • Женщины в период беременности;
  • Призывники;
  • Лица с хроническими заболеваниями.

Считается, что перечисленные группы наиболее подвержены риску заразиться. В связи с этим для них предусмотрено бесплатное получение вакцины.

Вакцинация от гриппа в Уфе началась в сентябре
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