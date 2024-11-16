В Башкирию пришла вспышка пневмонии

Внебольничная пневмония — это острая инфекция, при которой воспаляются нижние дыхательные пути. Больные страдают от лихорадки, сильного кашля, слабости, болях в груди, одышке и чрезмерной потливости. В тяжёлых случаях способна привести к нарушениям сердечного ритма, дыхательной недостаточности, абсцессам, а также ряду других недугов, в том числе внелёгочным осложнением.