В Башкирию пришла вспышка пневмонии

Posted 16 ноября, 08:22
Published 16 ноября, 08:22
Modified 16 ноября, 17:59
Updated 16 ноября, 17:59
Вспышку внебольничной пневмонии зафиксировали в Ишимбайском нефтяном колледже. На ресурсах образовательного заведения объявлено об отмене очного формата обучения у некоторых групп. Занятие для них собираются проводить на платформе дистанционного обучения.
На удалённый формат занятий перевели практически все группы первого и второго курсов, кроме проходящих практику. Студенты третьего курса по-прежнему обязаны посещать занятия.
Внебольничная пневмония — это острая инфекция, при которой воспаляются нижние дыхательные пути. Больные страдают от лихорадки, сильного кашля, слабости, болях в груди, одышке и чрезмерной потливости. В тяжёлых случаях способна привести к нарушениям сердечного ритма, дыхательной недостаточности, абсцессам, а также ряду других недугов, в том числе внелёгочным осложнением.
В Роспотребнадзоре Республики Башкортостан заявили о том, что ведомство контролирует противоэпидемические мероприятия в образовательных учреждениях Башкирии.
Ранее Mkset публиковал результаты опроса среди уфимцев о том, ходят ли они на работу в состоянии болезни.