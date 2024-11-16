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Posted 16 ноября, 08:22

Published 16 ноября, 08:22

Modified 16 ноября, 17:59

Updated 16 ноября, 17:59

В Башкирию пришла вспышка пневмонии

В Башкирию пришла вспышка пневмонии

16 ноября 2024, 08:22
Фото: 1MI.
В одном из ссузов Башкортостана объявили карантин из-за роста заболеваемости опасным недугом в субботу, 16 ноября, сообщает региональный Роспотребнадзор.

Вспышку внебольничной пневмонии зафиксировали в Ишимбайском нефтяном колледже. На ресурсах образовательного заведения объявлено об отмене очного формата обучения у некоторых групп. Занятие для них собираются проводить на платформе дистанционного обучения.

На удалённый формат занятий перевели практически все группы первого и второго курсов, кроме проходящих практику. Студенты третьего курса по-прежнему обязаны посещать занятия.

Внебольничная пневмония — это острая инфекция, при которой воспаляются нижние дыхательные пути. Больные страдают от лихорадки, сильного кашля, слабости, болях в груди, одышке и чрезмерной потливости. В тяжёлых случаях способна привести к нарушениям сердечного ритма, дыхательной недостаточности, абсцессам, а также ряду других недугов, в том числе внелёгочным осложнением.

В Роспотребнадзоре Республики Башкортостан заявили о том, что ведомство контролирует противоэпидемические мероприятия в образовательных учреждениях Башкирии.

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Ранее Mkset публиковал результаты опроса среди уфимцев о том, ходят ли они на работу в состоянии болезни.

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