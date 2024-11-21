Названа цена одного дня больничного в Башкирии

Posted 21 ноября, 06:57
Published 21 ноября, 06:57
Modified 21 ноября, 07:58
Updated 21 ноября, 07:58
Напомним, что с 2022 года в России больничные оформляются в электронном виде, и все данные автоматически отправляются в Социальный фонд. Проверить статус своего электронного листа нетрудоспособности можно в личном кабинете на портале Госуслуг.
В первые три дня за недуги работодатель возьмет на себя оплату. А за остальные дни позаботится Социальный фонд. После завершения больничного ваши деньги придут через 10 дней.
В этом году за один день «на больничном» в Башкирии получить до ₽4 039,73. Лечитесь и не беспокойтесь — система больничных и так освобождает вас от зарплатных беспокойств и головной боли о документах.