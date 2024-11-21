mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 21 ноября, 06:57

Published 21 ноября, 06:57

Modified 21 ноября, 07:58

Updated 21 ноября, 07:58

Названа цена одного дня больничного в Башкирии

Названа цена одного дня больничного в Башкирии

21 ноября 2024, 06:57
Фото: 1MI.
Сезон простуд пришел, а с ним приходит и необходимость оформлять больничные. Как быстро и правильно оформить больничный и какая максимальная выплата полагается башкортостанцам, рассказал Социальный фонд региона в четверг, 21 ноября.

Напомним, что с 2022 года в России больничные оформляются в электронном виде, и все данные автоматически отправляются в Социальный фонд. Проверить статус своего электронного листа нетрудоспособности можно в личном кабинете на портале Госуслуг.

В первые три дня за недуги работодатель возьмет на себя оплату. А за остальные дни позаботится Социальный фонд. После завершения больничного ваши деньги придут через 10 дней.

В этом году за один день «на больничном» в Башкирии получить до ₽4 039,73. Лечитесь и не беспокойтесь — система больничных и так освобождает вас от зарплатных беспокойств и головной боли о документах.

Купить больничный в Башкирии — ₽5000
Узнать подробнее
Читайте также:
Половина жителей Башкирии обеспечили себе безбедную зимуКогда брать отпуск в 2025 году: экономим дни и получаем хорошие выплатыЭтим мужчинам в Башкирии платят по ₽250`000
#Александра Воля#Общество#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Медицина#Башкортостан#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Здравоохранение#Болезнь#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Работа#Кумертау#Отпуск#Больничный#Медики#Белебей#Мелеуз#Болезни#Работы#Медицинские работники#Работодатели#Работники#Работник#Больничный лист#Отпускные выплаты#Работодатель
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика