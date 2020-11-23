Итоги прошедшей недели: последнее слово Гурьева, коронавирус и елка за 12 млн

Очередная трагическая история, которая развернулась в одной из больниц города Уфы. С большим несчастьем столкнулась семья Кочиевых. Приезд в гости к семье закончился трагической смертью. В редакцию Mkset обратился Алан Кочиев. Он уверен, что из-за халатности врачей потерял родного и любимого отца, который меньше, чем за неделю, скончался в городской 18-й больнице.