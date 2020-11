Итоги прошедшей недели: последнее слово Гурьева, коронавирус и елка за 12 млн

Напоминаем о главных события произошедших за последнюю неделю

В Башкирии на прошлой неделе вступил в силу закон об организации дорожного движения в РБ, который также регулирует организацию платных парковок на государственных и муниципальных землях. Спикер парламента Башкирии Константин Толкачев рассказал, как это будет работать. Жители Башкирии получили обратно часть средств, выплаченных за услуги ЖКХ. По словам председателя Госкомитета по жилищному и строительному надзору Ильдара Шафикова, в связи с изменениями тарифов. были проведены проверки по оплате по данным управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций. Жителям 253 домов произведен возврат на 26 миллионов рублей за отопление. В Кировском районном суде заслушали последнее слово экс-главы Минземимущества РБ Евгения Гурьева. Напомним, его обвиняют в превышении должностных полномочий. Ущерб бюджету республики оценили в более 518 миллионов рублей, а городу — более 52 миллионов рублей. В своей речи чиновник попытался в очередной раз доказать свою невиновность. Очередная трагическая история, которая развернулась в одной из больниц города Уфы. С большим несчастьем столкнулась семья Кочиевых. Приезд в гости к семье закончился трагической смертью. В редакцию Mkset обратился Алан Кочиев. Он уверен, что из-за халатности врачей потерял родного и любимого отца, который меньше, чем за неделю, скончался в городской 18-й больнице. Интернет-издание «Медуза» опубликовало большой аналитический текст, посвященный ситуации с коронавирусом и пневмонией в Башкирии. В подготовке данного текста приняли участие журналисты портала Mkset. Учебные заведения снова вынуждены переходить в онлайн-режим. Mkset разобрался вместе с педагогами Башкирии, насколько система образования готова к дистанту спустя полгода с начала пандемии в стране. Дюртюлинский следственный отдел возбудил уголовное дело в отношении главы Кушнаренковского района. Он подозревается в превышении должностных полномочий, а также в незаконной реализации 145 гектаров земли. Глава Башкирии Радий Хабиров снова внёс изменения в указ о повышенной готовности. По новой редакции, теперь школьники на самоизоляции будут получать бесплатные продуктовые наборы. В преддверии Нового года Mkset подготовила материал об ивент-индустрии, которая пострадала из-за пандемии. Какие убытки понесли компании из-за отмены корпоративов, а кто напротив заработает в новогодние выходные — в нашей статье. В Уфе наконец-то определился поставщик пиксельной ёлки, которую установят на Советской площади в Уфе. Изначально «Горзеленхоз» предлагал установить ёлку за 18,7 млн рублей. По данным портала госзакупок, в ходе торгов победитель аукциона ИП Межевов Александр Юрьевич снизил стоимость работ до 12 млн рублей. Mkset разбирался, какие ещё контракты по новогоднему оформлению выполняет компания-победитель, а главное, сколько за елки заплатили другие города России. Массовые задержания в Кармаскалах произошли две недели назад, однако по-прежнему доподлинно неизвестно, что произошло 7 ноября всего в 40 километрах от Уфы. Пока в МВД официально предпочитают хранить молчание, с помощью ряда источников Mkset пытается восстановить картину тех дней. Такой была прошедшая неделя. Мы будем следить за развитием событий.

