Жители Башкирии получили обратно часть средств, выплаченных за услуги ЖКХ. Об этом рассказал председатель Госкомитета по жилищному и строительному надзору Ильдар Шафиков на оперативном совещании в правительстве.

В связи с изменениями тарифов, были проведены проверки по оплате по данным управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций. По словам Ильдара Шафикова, жителям 253 домов произведен возврат на 26,5 миллиона рублей за отопление. Напомним, ранее ООО «БашРТС» сообщило о задолженности жителей республики за отопление и горячее водоснабжение. На 1 ноября общая сумма долга составила 6,7 миллиарда рублей.

