Уфимцы недовольны Восточным выездом, но все равно пользуются им

Posted Сегодня, 16:33
Published Сегодня, 16:33
Modified Сегодня, 16:36
Updated Сегодня, 16:36
Объект возводился в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». За три недели движение там стало более плотным — трафик вырос на 25%. Самыми пиковыми периодами считаются утро и вечер, передает «Башинформ».
За один час Восточный выезд обеспечивает проезд порядка 2,3 тысячи транспортных средств. Хотя пропускная способность дороги оценивается в 6,5 тысячи автомобилей в час.
С самого открытия асфальт там обкатали более 450 тысяч автомобилей. Небольшие проблемы были неделю назад, когда у некоторых пользователей не получалось оплатить проезд. Теперь планируется установить транспондеры, чтобы плата списывалась автоматически.
Напомним, что пользующиеся дорогой водители уже успели оставить гневный отзыв о списаниях. Так, за прицеп пришлось платить 250 рублей, а не как за легковушку. Пересчета не было.