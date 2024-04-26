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Published Сегодня, 16:33

Modified Сегодня, 16:36

Updated Сегодня, 16:36

Трафик по Восточному выезду в Уфе вырос на четверть

Уфимцы недовольны Восточным выездом, но все равно пользуются им

26 апреля 2024, 16:33
Фото: 1MI

Трафик по Восточному выезду в Уфе вырос на четверть

Трафик по Восточному выезду в Уфе за три недели вырос с 67,5 тысячи до 84,3 тысячи машин. Каждый день инфраструктурным решением властей пользуются около 12 тысяч автомобилей.

Объект возводился в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». За три недели движение там стало более плотным — трафик вырос на 25%. Самыми пиковыми периодами считаются утро и вечер, передает «Башинформ».

За один час Восточный выезд обеспечивает проезд порядка 2,3 тысячи транспортных средств. Хотя пропускная способность дороги оценивается в 6,5 тысячи автомобилей в час.

С самого открытия асфальт там обкатали более 450 тысяч автомобилей. Небольшие проблемы были неделю назад, когда у некоторых пользователей не получалось оплатить проезд. Теперь планируется установить транспондеры, чтобы плата списывалась автоматически.

Напомним, что пользующиеся дорогой водители уже успели оставить гневный отзыв о списаниях. Так, за прицеп пришлось платить 250 рублей, а не как за легковушку. Пересчета не было.

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#Марина Шорина#Уфа#Дорога#Восточный выезд
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