«Лежал весь в крови»: в Уфе умер экс-представитель республики Южная Осетия в Украине

65-летний Ахсарбег Кочиев проживал в Южной Осетии со своей супругой, был официальным представителем республики в Украине. Его сын родился и вырос на Украине, а в 2014 году женился и перебрался в Уфу по работе. Здесь у него родился сын. В феврале 2020 года Ахсарбег Кочиев и его жена приехали в столицу Башкирии, чтобы повидаться с семьей. Тогда и началась первая волна коронавируса. Из-за закрытых границ они не смогли улететь на родину и так и остались гостить у детей.