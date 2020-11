«Лежал весь в крови»: в Уфе умер экс-представитель республики Южная Осетия в Украине

С большим несчастьем столкнулась семья Кочиевых. Приезд в гости к семье закончился трагической смертью. В редакцию Mkset обратился Алан Кочиев. По мнению Алана, он из-за халатности врачей потерял родного и любимого отца, который меньше, чем за неделю, скончался в городской 18-й больнице.

65-летний Ахсарбег Кочиев проживал в Южной Осетии со своей супругой, был официальным представителем республики в Украине. Его сын родился и вырос на Украине, а в 2014 году женился и перебрался в Уфу по работе. Здесь у него родился сын. В феврале 2020 года Ахсарбег Кочиев и его жена приехали в столицу Башкирии, чтобы повидаться с семьей. Тогда и началась первая волна коронавируса. Из-за закрытых границ они не смогли улететь на родину и так и остались гостить у детей. Спустя полгода, проведенных в Уфе, супруги все же решили отправиться домой. Тем более, что режим уже немного смягчили. Казалось, коронавирус отходит на второй план. Перед запланированным отъездом глава семейства заболел и выкарабкаться уже не смог. «Лежал весь в крови» Родители Алана Кочиева почувствовали недомогание в конце октября. Со слов сына, уже 30 октября им удалось попасть к участковому врачу в поликлинику, где им было назначено лечение и выдано направление на КТ легких. Показания к госпитализации были только у мамы Алана – 48% поражения легких. Семья решила попробовать полечиться дома, но уже через несколько дней родителям стало гораздо хуже. — Лечение не помогало, мы начали вызывать скорую, но наш вызов все время переадресовывали на местную поликлинику (скорая оформляла вызов терапевта на дом, при этом терапевт на обходе только до 16:00). С 16:00, когда уже понимали, что терапевт не придет, снова звонили в скорую! Ближе к ночи, понимая, что скорая не приедет, начиная с 22:00 отменили вызов, рассказывает Алан. 3 ноября у Ахсарбега Кочиева случился инсульт. Дозвониться до скорой помощи удалось лишь через 40 минут. Родственники в панике просили как можно скорее прислать врачей, на что оператор, со слов Алана, ответила: «С чего вы решили, что у него инсульт?». — После четвертого звонка оператор скорой помощи назначила неотложную бригаду. Примерно в 16:10 отец поступил в ГБУЗ РБ ГКБ №18. Его на каталке ввезли в приемный покой, где сидело 2 врача, которые что-то печатали на компьютере и не обращали внимания на больных. Отца забрали в палату «для лечения» после четырехчасового оформления документов в приемном покое и сделанного КТ и МРТ. Это было уже после 20:00, — вспоминает сын. По словам Алана, он понял, что не сможет получать оперативную и достоверную информацию о состоянии отца. Поэтому семья приняла решение попытаться положить в эту же больницу супругу Ахсарбега Кочиева, у которой, напомним, 48% поражения легких. Как оказалось, она там находилась не зря. — В тот же вечер, 5 ноября, когда мать поступила в ГКБ №18, после своей капельницы она поднялась на этаж к отцу и была в ужасе от увиденного. Отец лежал весь в крови. Капельница отсоединилась и кровь просто вытекала, в крови была также футболка и постель, на которой его увезли из дома. Крови было столько, что она стекала на пол, с ужасом вспоминает мужчина. Взволнованный сын в срочном порядке отправился на прием к заместителю главного врача по медицинской части. Его интересовало, почему врачи не следят за пациентами, не дают воды, не могут вовремя убрать капельницу. — Он глядя мне в глаза задал вопрос: «У Вас претензия по поводу выкинутой футболки?». Я ответил: «Вы в своем уме? Была лужа крови, а вы меня спрашиваете о футболке?». На что он: «Ну, в моем понимании лужа крови это литров 5», — в шоке вспоминает Алан. Похоронили раньше времени А дальше все было как в страшном сне. Сын пациента рассказывает, что по приезду в больницу его отец, несмотря на случившийся инсульт, мог слушать и реагировать на слова врачей, дотрагиваться руками до носа и поднимать руки и ноги. Единственной проблемой были дефекты речи. Однако уже через несколько дней родственникам сообщили о стабильно тяжелом состоянии мужчины. — 8 ноября, когда мать почувствовала неладное и побежала в палату к отцу, он не дышал. Но пульс еще был. Она побежала искать кого-нибудь, чтобы отца отвезли в реанимацию, на что они ответили: «Нам очень жаль, но он скончался». На что мать ответила у него же пульс прощупывается. Что же вы делаете? рассказывает сын со слов матери. Ей все же удалось добиться действий врачей. Ахсарбега Кочиева увезли в реанимацию, но уже через полчаса сообщили, что его больше нет. Сейчас семья намерена судиться с руководством 18-й больницы. Они уверены, что отца можно было спасти. — Выдали нам вещи без каких-либо документов, ни одной справки, ни одного проведенного анализа. Окровавленную постель с одеялом, конечно же, не выдали, чтобы не было никаких улик, — говорит Алан. В Минздраве Башкирии Mkset сообщили, что по данному факту проводится проверка. Результаты будут готовы в течение нескольких дней.

