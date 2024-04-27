«Все сгорело в страшном пожаре»: история пенсионерки, оставшейся без дома

Posted Сегодня, 04:22
Published Сегодня, 04:22
Modified Сегодня, 07:26
Updated Сегодня, 07:26
Уфимка Земфира Галина в результате пожара лишилась дома по улице Аральской. Строение сгорело в результате поджога, документы с выводами старшего дознавателя ГУ МЧС России по РБ о том, что это был поджог, есть в редакции. Более того, на протяжении долгого времени она и её брат, вместе с которым они проживают в другом стареньком деревянном доме по улице Мингажева, подвергаются нападкам со стороны неизвестных лиц: им уже несколько раз выбивали окна.
Земфира Галина в прошлом работала учителем русского языка, однако вынуждена была отказаться от трудовой деятельности — у женщины заболевание крови, в связи с чем женщина с 15 лет является инвалидом. Она отмечает, что из-за заболевания в прошлом перенесла несколько операций.
Сгоревший дом по улице Аральской она строила на собственные деньги и сбережения родителей. Пожар случился 22 апреля — жилое строение и баня превратились в обугленные развалины. Женщина отмечает, что дом находится в её собственности, как и участок под ним, однако на постоянной основе она там не проживает. По словам пенсионерки, о том, что на месте её дома теперь пепелище, она узнала от сотрудницы ЕРКЦ.
— Дом стоял закрытый, там все наше имущество: очень много инструментов, холодильник, телевизор, стиральная машина, в доме был проведен свет. Всё было в жилом состоянии, — рассказывает Земфира.
Незадолго до пожара неизвестные начали бросать камни в окна дома, где проживает пенсионерка с братом по улице Мингажева.
— 2 апреля этого года мы сидели при свете смотрели телевизор, к нам закинули камень, щебнем два раза — хлопки были в окно. Мы вышли, и я заметила убегающего крупного мужчину. Вышли и след ноги — 43 размер, видимо был. Вызвали полицию, время было пол девятого, когда к нам камень закинули, а полиция приехала в первом часу ночи. Мы объяснили ситуацию, сотрудники все осмотрели с фонариком, а утром, когда мы встали, увидели, что стекла разбросаны, — рассказывает Земфира.
Однако на этом история не закончилась. Меньше чем через неделю ситуация повторилась вновь — кто-то уже произвел два выстрела в окна дома Галиной, однако на этот раз полиция на её вызов не отреагировала.
— 9 апреля также сидели при свете, смотрели телевизор, там уже стреляли в оба окна, пробили двойное стекло — шарообразная дыра образовалась. Мы также вызвали полицию, но они не приехали, и мы сами поехали на такси в РУВД. Дождались участкового, он взял пояснения и даже не выезжал, — вспоминает пенсионерка.
На территории, где находится дом пенсионерки сейчас активно ведется застройка: вскоре тут должен появиться новый жилой комплекс. Земфира Галина осталась одной из немногих, кто не захотел покинуть жилище — застройщик предлагал ей с братом деньги, но сумма их не устроила.
— Они подали на нас в суд, чтобы мы снесли полностью весь дом, хотя у нас все на него было: свидетельство, право собственности; мы все через регпалату получили — все было на законном основании, но они придрались. Вот гараж, который стоял у нас 30 лет на этом месте, все по плану у нас юридически законно он стоит, но якобы представитель застройщика заставлял нас передвинуть гараж, убрать брёвна внутри двора, — говорит Галина.
Предположительно речь идет о застройщике ГК «СУ-10», который возводит в непосредственной близости от пепелища ЖК The Sky. Mkset направил редакционный запрос компании с просьбой прокомментировать ситуацию.
На сегодняшний день дом Земфиры Галиной оставался единственным рядом со стройкой.
— Как дальше жить мы не знаем: и у брата, и у меня мизерные пенсии, которых хватает только на еду. Иногда сядешь и хочется прямо выть, нас обложили со всех сторон. Будем благодарны за любую помощь, — отмечает пенсионерка.