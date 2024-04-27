«Все сгорело в страшном пожаре»: история пенсионерки, оставшейся без дома

Уфимка Земфира Галина в результате пожара лишилась дома по улице Аральской. Строение сгорело в результате поджога, документы с выводами старшего дознавателя ГУ МЧС России по РБ о том, что это был поджог, есть в редакции. Более того, на протяжении долгого времени она и её брат, вместе с которым они проживают в другом стареньком деревянном доме по улице Мингажева, подвергаются нападкам со стороны неизвестных лиц: им уже несколько раз выбивали окна.