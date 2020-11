Как школы Башкирии подготовились к новому переводу на дистант из-за коронавируса

Учебные заведения снова вынуждены переходить в онлайн-режим. Mkset разобрался вместе с педагогами Башкирии, насколько система образования готова к дистанту спустя полгода с начала пандемии в стране.

Эксперты отмечают, что до начала пандемии коронавируса лишь 40% российских школ занимались дистанционным обучением и всего 20% учителей имели опыт взаимодействия с технологиями дистанционного обучения. Внезапная необходимость перехода на дистант выявила неготовность отечественной системы образования: школам не хватает ни опыта, ни материально-технической базы. Уже в ноябре чиновники признали, что в Уфе по меньшей мере у 311-ти учеников не было техники для обучения на удалёнке. По словам начальника уфимского управления образования Елены Хаффазовой, техники также не оказалось и у некоторых педагогов, которых пришлось обеспечить компьютерами дополнительно. Сами педагоги рассказывают, что, по сравнению с весной, сейчас проблема технического обеспечения по большей части решена (некоторые учителя вынуждены были решать этот вопрос самостоятельно), вместе с этим из-за смены методики обучения появились другие, новые. — Конечно, отсутствие живого общения сказалось на нашей работе, — поясняет директор Башкирской гимназии имени Наджми в Дюртюлях Гульшат Хусаенова. — Вести обучение через монитор компьютера непривычно и объективно сложнее. Photo: pixabay.com По словам экспертов, в нынешних условиях педагоги вынуждены «отвыкать» от системы с уроками по 45 минут, которые начинаются с проверки домашней работы и заканчиваются разбором новой темы. — В ситуации, в которой мы оказались, такая система не работает, поэтому удаленный режим заставил педагогов переосмыслить формы и методики преподавания в школах, — говорит вице-президент группы компаний «Просвещение» Виктория Копылова. В частности, теперь учителя получают домашние задания в электронной форме. По мнению Гульшат Хусаеновой, перевод на дистант не мог не сказаться негативно на обучающем процессе. Несмотря на то, что успеваемость учеников не снизилась, а оценки остались на том же уровне, конкретно оценить успехи учеников после смены методики педагогам пока не представляется возможным: контроль за выполнением работы также ведётся «через монитор». Ранее психологи, работающие с детьми и подростками, отметили, что учительский прессинг — то есть, и контроль тоже — за школьниками в связи с переходом на удаленку значительно снизился. Photo: pixabay.com В уфимском лицей № 153 заявляют, что для них перевод на дистанционное обучение шоком не стал. Но директор Алла Скалина подчёркивает, что их учреждение — специализированное, все учителя и ученики заранее были обеспечены техникой и имели опыт обучения на удалёнке. — Тем более, у нас только старшие классы, — говорит Скалина. — Проблем с удержанием внимания возникать не может, потому что ученики намерено шли в наш лицей. Photo: pixabay.com Педагоги младших классов признают, что работать с детьми сначала, действительно, было тяжелее, но они смогли «перестроиться» и найти подход к малышам. Эти учителя также признают, что онлайн-уроки - это далеко не то же самое, что обучение «вживую». Ведь, как напоминают педагоги, школа дает детям не только образование, но и воспитание. — Если образовательный процесс мы постепенно выстроили в новых условиях, то о каком воспитании может идти речь «через монитор», — поясняет Гульшат Хусаенова. — Да и, в конце концов, учителя просто скучают по живому общению со своими учениками, а ученики — по учителям. Photo: pixabay.com Напомним, на дистанционный режим с ноября перевели и вузы Башкирии. Средние учебные заведения продолжают очную работу. Напомним, по данным министерства образования Башкирии, из 94 тысяч студентов коронавирусной инфекцией болеет 0,1% от общего числа студентов. Однако отдельные группы обучающихся всё-таки переводятся на дистанционный режим. На удаленку переведены также сотрудники колледжей старше 65 лет и педагоги, страдающие хроническими заболеваниями. — Санитарно-эпидемиологическая ситуация в колледжах республики стабильная. Оснований для массового перехода на дистанционное обучение нет, — пояснила заместитель министра образования и науки РБ Инесса Косолапова. Представитель республиканского минобра добавила, что по заявлению родителей (законных представителей) студентов допускается продолжение обучения в дистанционном формате. Дистанционный режим в школах Башкирии введён частично. С 9 по 22 ноября очное обучение предусмотрено только для учеников 1-4 классов и одиннадцатиклассников, а учащиеся с 6 по 10 классы переведены на удаленку. Решение по дальнейшей работе школ будет принято после 22 числа.

