Как школы Башкирии подготовились к новому переводу на дистант из-за коронавируса

Эксперты отмечают, что до начала пандемии коронавируса лишь 40% российских школ занимались дистанционным обучением и всего 20% учителей имели опыт взаимодействия с технологиями дистанционного обучения. Внезапная необходимость перехода на дистант выявила неготовность отечественной системы образования: школам не хватает ни опыта, ни материально-технической базы. Уже в ноябре чиновники признали, что в Уфе по меньшей мере у 311-ти учеников не было техники для обучения на удалёнке. По словам начальника уфимского управления образования Елены Хаффазовой, техники также не оказалось и у некоторых педагогов, которых пришлось обеспечить компьютерами дополнительно.