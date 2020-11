«Станет украшением в последующие годы». Кто установит самую дорогую ёлку в Башкирии?

19 ноября определился поставщик пиксельной ёлки, которую установят на Советской площади в Уфе. Mkset разбирался, какие ещё контракты по новогоднему оформлению выполняет компания-победитель, а главное, сколько за елки заплатили другие города России.

Ёлка за 12 миллионов Изначально «Горзеленхоз» предлагал установить ёлку за 18,7 млн рублей. По данным портала госзакупок, в ходе торгов победитель аукциона ИП Межевов Александр Юрьевич снизил стоимость работ до 12 млн рублей. Отметим, что контракт должен быть исполнен в течение 15 дней после его подписания. Примерный эскиз ёлки Ранее стоимость ёлки высмеял главред Esquire Сергей Минаев, назвав её самой дорогой в стране в период пандемии коронавируса. Однако пресс-служба администрации Уфы опровергла данную информацию и добавила, что предварительную стоимость пиксельной ёлки установили ещё до ухудшения эпидобстановки в регионе. В настоящее время завершается реконструкция Советской площади, а в столице Башкирии создается новогодняя атмосфера. Традиционно она (площадь — прим.ред.) является одной из центральных площадок проведения мероприятий. Пиксельная елка станет украшением данной территории и в последующие годы, рассказал Mkset пресс-секретарь мэрии Марсель Байдавлетов. Кто установит самую дорогую ёлку Башкирии? Известно, что Александр Межевов стал победителем госзакупок в различных видах подготовки городов России к Новому году — поставке ёлок, украшении улиц, оформлении ледовых городков, и других. По данным «СПАРК», только с апреля этого года до сегодняшнего дня предприниматель заключил 54 контракта. Для сравнения - в 2019 году он выиграл 113 аукционов на новогоднее оформление городов России. Больше всех тогда заплатили Люберцы — 19,4 млн рублей. В этом году самый крупный контракт заключен с городом Надым. За последние 12 месяцев бизнесмен принял участие в 137 торгах и заключил 93 контракта на сумму 87,7 млн рублей. Госконтракты Александра Межевова в 2020 году Кроме того, по данным системы «СПАРК», Александр Межевов стал подрядчиком на поставку искусственной елки в Сыктывкаре. При этом предприниматель снизил ее стоимость в два раза — с 410 тысяч рублей до 198 тысяч рублей. Также этот бизнесмен стал победителем аукциона на поставку новогоднего украшения в городе Надым. Пять композиций, проходящая арка, консоль и установка двух елок с украшениями обошлись муниципалитету в целом в 22,7 млн рублей. Доставку и монтаж елки «Шареоль» оценили в 1,8 млн рублей, а «Ели с шарами» — в 2,7 млн рублей. Межевов также стал поставщиком новогодней ели с оформлением в город Белоусово за 201 тысячу рублей. В Калуге он выполнит контракт на 176,7 тысячи рублей, где организует елку с украшениями. В Новосибирске установят ёлку почти за миллион рублей. Её украсят 600 новогодних шаров и гирлянды. Администрация Оби в Новосибирской области потратит на новогоднюю ёлку 180 тысяч рублей, хотя изначальная цена контракта составляла 300 тысяч рублей. Как сообщает издание «Сиб.фм», что Александр Межевов — крупный представитель компаний, которые работают на госконтрактах. Отметим, ранее Александр Межевов являлся совладельцем ООО «Гринтриз». В компании он имел долю 50%. Сейчас ею управляет Алексей Лукоянов и, судя по странице компании в Instagram, именно эта организация смонтировала уличную елку на Родине Деда Мороза в Великом Устюге. Как ещё украсят столицу Башкирии? В Уфе помимо 12-миллионой ёлки появятся ещё 108 лесных красавиц в различных районах города — в центральных частях, во дворах многоквартирных домов и на территориях торговых объектов. Отметим, что число новогодних площадок в этом году увеличили по рекомендации республиканского Минздрава. Мэрией принято решение увеличить количество новогодних ледовых городков в столице, чтобы избежать большого скопления людей на новогодних площадках, рассказал Mkset Марсель Байдавлетов. Кстати, депутат Госсобрания РБ от ЛДПР Дмитрий Иванов предложил совсем отказаться от новогодних мероприятий. Он выступил против установки ледовых городков, открытия развлекательно-игровых площадок, а также установки новогодних ёлок, проведения корпоративов и утренников. По его мнению, эти меры поспособствуют улучшению ситуации с коронавирусом в регионе. Напомним, ранее власти Башкирии рекомендовали отказаться от проведения корпоративов. Mkset подготовил материал об ивент-индустрии. Представители развлекательных компаний, турбаз, ресторанных сетей рассказали, как будут организовывать новогодние мероприятия в сложной эпидемиологической обстановке.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter