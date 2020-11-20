«Станет украшением в последующие годы». Кто установит самую дорогую ёлку в Башкирии?

Известно, что Александр Межевов стал победителем госзакупок в различных видах подготовки городов России к Новому году — поставке ёлок, украшении улиц, оформлении ледовых городков, и других. По данным «СПАРК», только с апреля этого года до сегодняшнего дня предприниматель заключил 54 контракта. Для сравнения - в 2019 году он выиграл 113 аукционов на новогоднее оформление городов России. Больше всех тогда заплатили Люберцы — 19,4 млн рублей. В этом году самый крупный контракт заключен с городом Надым. За последние 12 месяцев бизнесмен принял участие в 137 торгах и заключил 93 контракта на сумму 87,7 млн рублей.