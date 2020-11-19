В Башкирии школьников на дистанционном обучении обеспечат бесплатным питанием

Министерству образования и науки поручили обеспечить учеников на дистанционном обучении бесплатным питанием. Исключение составляют программы начального общего образования. Совместно с муниципалитетами необходимо организовать выдачу продуктовых наборов.
Напомним, для учеников 6-10 классов вновь ввели дистанционное обучение, которое продлится с 9 по 22 ноября. Все остальные школьники продолжают учиться очно.
Отметим, что в республике ежедневно растёт число заболевших коронавирусом. Сегодня показатель увеличился на 125.