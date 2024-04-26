Хабирова возмутили результаты субботников в Башкирии

Большинство муниципалитетов на 22 апреля убраны хорошо, а те, где есть проблемы, исправились до следующих проверочных мероприятий. Не изменилась ситуация лишь в Туймазах и Кумертау. Там якобы не убран смет с дорог, газоны и тротуары не чищены.