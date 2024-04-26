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Posted Сегодня, 15:09

Published Сегодня, 15:09

Modified Сегодня, 15:11

Updated Сегодня, 15:11

Глава Башкирии раскритиковал Туймазы и Кумертау за субботники

Хабирова возмутили результаты субботников в Башкирии

26 апреля 2024, 15:09
Фото: Скриншот трансляции

Глава Башкирии раскритиковал Туймазы и Кумертау за субботники

Глава Башкирии заявил, что не сможет дать положительные отзывы на работу муниципалитетов, если города будут неубранными. Об этом он заявил в ходе оперативного совещания в правительстве.

Радия Хабирова возмутило, как некоторые города выходят на субботники. Он поручил контрольному управлению проследить за обстановкой в 21 городе и поселке республики.

Большинство муниципалитетов на 22 апреля убраны хорошо, а те, где есть проблемы, исправились до следующих проверочных мероприятий. Не изменилась ситуация лишь в Туймазах и Кумертау. Там якобы не убран смет с дорог, газоны и тротуары не чищены.

По словам Хабирова, «косячат» одни те же. Главу Кумертау, когда назначали, предупреждали, что нужно сразу же включиться в работу. В случае отсутствия решения проблем глава РБ обещал принять меры.

«Не надо быть великими публичными политиками, делом занимайтесь. Я мечтал к 15 апреля все в порядок привести, в реальности — ладно, если к 1 мая успеем», — заключил Хабиров.
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#Марина Шорина#Общество#Башкирия#Субботник#Башкортостан#Хабиров Радий
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