Хабирова возмутили результаты субботников в Башкирии

Posted Сегодня, 15:09
Published Сегодня, 15:09
Modified Сегодня, 15:11
Updated Сегодня, 15:11
Радия Хабирова возмутило, как некоторые города выходят на субботники. Он поручил контрольному управлению проследить за обстановкой в 21 городе и поселке республики.
Большинство муниципалитетов на 22 апреля убраны хорошо, а те, где есть проблемы, исправились до следующих проверочных мероприятий. Не изменилась ситуация лишь в Туймазах и Кумертау. Там якобы не убран смет с дорог, газоны и тротуары не чищены.
По словам Хабирова, «косячат» одни те же. Главу Кумертау, когда назначали, предупреждали, что нужно сразу же включиться в работу. В случае отсутствия решения проблем глава РБ обещал принять меры.
«Не надо быть великими публичными политиками, делом занимайтесь. Я мечтал к 15 апреля все в порядок привести, в реальности — ладно, если к 1 мая успеем», — заключил Хабиров.