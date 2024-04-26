«Уфанет» винит в сбоях иностранные компании

Причиной неполадок у пользователей стала DDoS-атака, которая, вероятно велась из-за рубежа. Предположительно, трафик шел из Румынии или США. Наибольшие проблемы возникали у абонентов в РБ. Так, в Стерлитамаке сетевой сбой совпал с блэкаутом.