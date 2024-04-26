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Published Сегодня, 14:40

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Updated Сегодня, 14:42

В «Уфанет» высказались по поводу кибер-атак

«Уфанет» винит в сбоях иностранные компании

26 апреля 2024, 14:40
Фото: 1MI

В «Уфанет» высказались по поводу кибер-атак

Представители провайдера связи «Уфанет» вышли с комментарием после масштабных сбоев. Они наблюдались на протяжении нескольких дней.

Причиной неполадок у пользователей стала DDoS-атака, которая, вероятно велась из-за рубежа. Предположительно, трафик шел из Румынии или США. Наибольшие проблемы возникали у абонентов в РБ. Так, в Стерлитамаке сетевой сбой совпал с блэкаутом.

Все нормализовалось лишь накануне. В ходе пресс-конференции представители компании предположили, что заказчики кибер-атаки могли быть из России, ведь проблемы происходили во время трудовых будней пользователей.

Абоненты, которые пострадали из-за атак, получат компенсацию. Порядок ее назначения и размеры планируют определить после завершения хакерских нападок. Также планируется оценить ущерб, нанесенный компании. Предположительно, речь идет о сотнях миллионов.

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#Марина Шорина#Общество#Башкортостан#Уфанет#Хакеры#Кибер-атака
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