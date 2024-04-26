«Уфанет» винит в сбоях иностранные компании

Posted Сегодня, 14:40
Published Сегодня, 14:40
Modified Сегодня, 14:42
Updated Сегодня, 14:42
Причиной неполадок у пользователей стала DDoS-атака, которая, вероятно велась из-за рубежа. Предположительно, трафик шел из Румынии или США. Наибольшие проблемы возникали у абонентов в РБ. Так, в Стерлитамаке сетевой сбой совпал с блэкаутом.
Все нормализовалось лишь накануне. В ходе пресс-конференции представители компании предположили, что заказчики кибер-атаки могли быть из России, ведь проблемы происходили во время трудовых будней пользователей.
Абоненты, которые пострадали из-за атак, получат компенсацию. Порядок ее назначения и размеры планируют определить после завершения хакерских нападок. Также планируется оценить ущерб, нанесенный компании. Предположительно, речь идет о сотнях миллионов.