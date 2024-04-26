В Башкирии стали реже травиться алкоголем

Posted Сегодня, 16:14
Published Сегодня, 16:14
Modified Сегодня, 16:16
Updated Сегодня, 16:16
Управление доложило, что за первый квартал этого года показатель по отравлениям спиртосодержащей продукцией достиг 6,4 случая на 100 тысяч населения. При этом годом ранее цифра достигала 8,7 случая.
Чаще всего жертвами «зеленого змея» становились жители Уфы, Стерлитамака и Белорецка. Там зарегистрировали по 83, 31 и 25 случаев соответственно, передает портал «Уфатайм».
Напомним, что столица Башкирии была лидером и по количеству смертельных исходов. Зимние месяцы этого года унесли жизни трех человек.