mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:14

Published Сегодня, 16:14

Modified Сегодня, 16:16

Updated Сегодня, 16:16

Роспотребнадзор назвал города Башкирии, где больше всего алкогольных отравлений

В Башкирии стали реже травиться алкоголем

26 апреля 2024, 16:14
Фото: Изображение Midjourney

Роспотребнадзор назвал города Башкирии, где больше всего алкогольных отравлений

В Башкирии перечислили районы, где чаще всего местные жители обращаются за медицинской помощью после отравлений алкоголем. Данные передали в Роспотребнадзоре региона.

Управление доложило, что за первый квартал этого года показатель по отравлениям спиртосодержащей продукцией достиг 6,4 случая на 100 тысяч населения. При этом годом ранее цифра достигала 8,7 случая.

Чаще всего жертвами «зеленого змея» становились жители Уфы, Стерлитамака и Белорецка. Там зарегистрировали по 83, 31 и 25 случаев соответственно, передает портал «Уфатайм».

Напомним, что столица Башкирии была лидером и по количеству смертельных исходов. Зимние месяцы этого года унесли жизни трех человек.

Контрольная закупка: как обстоят дела с продажей суррогатного алкоголя в Башкирии
Узнать подробнее
Читайте также:
Победители республиканского конкурса «Трезвое село» получили награды в УфеСезон клещей в Башкирии: как вытащить паразита и что делать дальшеРоспотребнадзор назвал фейком голосовое о качестве воды в Башкирии
#Марина Шорина#Общество#Башкортостан#Роспотребнадзор#Алкоголь#Отравление
Подпишитесь
Уфимцу начали угрожать после обращения к Бастрыкину
Сегодня, 14:18
Уфимцы услышали взрыв — Telegram
Сегодня, 17:02
Уфимцы недовольны Восточным выездом, но все равно пользуются им
Сегодня, 16:33
Хабирова возмутили результаты субботников в Башкирии
Сегодня, 15:09
«Уфанет» винит в сбоях иностранные компании
Сегодня, 14:40
"