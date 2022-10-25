Тимур Алмаев

Спецпроект

Заботливая Уфа

В Башкирии продолжает развиваться благотворительная деятельность. Журналисты «Mkset» сделали спецпроект о добрых делах в Башкирии, чтобы наглядно показать неравнодушие жителей республики, которые своими делами поддерживают веру в человечность.