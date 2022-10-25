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Тимур Алмаев
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Сентябрь
Появилось видео пролета пожарного вертолета прибывшего на пожар в ТЦ "Меркурий
10 сентября, 12:34
Вертолет МЧС приступил к тушению ТЦ "Меркурий"
Специализированный вертолет начал пролив тлеющий конструкций торгового центра
10 сентября, 11:55
Пожар на Колхозном рынке в Уфе локализован
Горение локализовано на площади 5,4 тысяч квадратных метров. Пожарные работаю в местах очагов возгорания.
10 сентября, 03:56
Август
Пропавшую мать с пятилетним ребенком из Ишимбая нашли убитыми в Перми
24 августа, 23:12
Спецпроект
Заботливая Уфа
В Башкирии продолжает развиваться благотворительная деятельность. Журналисты «Mkset» сделали спецпроект о добрых делах в Башкирии, чтобы наглядно показать неравнодушие жителей республики, которые своими делами поддерживают веру в человечность.
Июнь
Жженый сахар и запах тухлятинки: что предлагают жителям Башкирии вместо Coca-Cola
30 июня, 14:02
Апрель
Пять железных правил: как не потерять все сбережения во время кризиса
21 апреля, 16:22
Март
Как бизнесу работать с зарубежными партнерами и сохранить средства в новых условиях
31 марта, 15:05
Февраль
Известный писатель из Башкирии Игорь Савельев задержан в Москве
27 февраля, 19:47
Владимир Путин приказал привести российские силы сдерживания в особый режим
27 февраля, 19:26
Радий Хабиров впервые прокомментировал спецоперацию на территории Украины
27 февраля, 14:59
Уфимцы сообщают о невозможности снять наличные в банкоматах города
24 февраля, 14:49
Тимур Хакимов: ТПП РБ готова оказать помощь в трудоустройстве беженцев из ДНР и ЛНР
22 февраля, 18:43
Владимир Путин принял решение признать независимость ДНР и ЛНР
22 февраля, 00:35
Башкортостан примет беженцев из самопровозглашенных республик Донбасс
19 февраля, 11:24
Соседняя с Башкортостаном Челябинская область примет беженцев из Донбасса
19 февраля, 02:49
Горсовет Уфы может отправить мэра Сергея Грекова в отставку уже завтра
13 февраля, 21:17
Мэр Уфы Сергей Греков в ближайшее время уйдет в отставку
12 февраля, 00:36
Первый заместитель мэра Уфы Марат Гайфуллин ушел в отставку
11 февраля, 20:04
Население Башкирии сократилось в 2021 году несмотря на заявления властей о росте
3 февраля, 07:03