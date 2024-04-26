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Posted Сегодня, 17:02

Published Сегодня, 17:02

Modified Сегодня, 17:04

Updated Сегодня, 17:04

Mash Batash: Самодельное взрывное устройство сработало в Уфе

Уфимцы услышали взрыв — Telegram

26 апреля 2024, 17:02
Фото: Mash Batash

Mash Batash: Самодельное взрывное устройство сработало в Уфе

Самодельное взрывное устройство сработало на Цыганской поляне в Уфе, пишет Telegram-канал Mash Batash.

Все случилось сегодня днем на левом берегу реки Белая, недалеко от железнодорожного моста. Пугающий звук слышали все, кто попал под радиус действия устройства, а он достигал нескольких километров.

На место выехали спецслужбы и правоохранительные органы. Сейчас проводится осмотр территории. Сведений о пострадавших нет.

В комментариях пользователи заявили, что пора на всех значимых объектах республики устанавливать камеры. Правоохранителей просят принять меры и усилить безопасность. Кроме того, они ждут, когда найдут злоумышленников.

Ранее стало известно, что в лицее №1 в Уфе раздались звуки взрывов. В учреждение образования прибыли представители экстренных служб, но оказалось, что все было зря. Трое учащихся использовали хлопушки.

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#Марина Шорина#Происшествия#Уфа#Мвд#Соцсети#Взрыв
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