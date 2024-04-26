Уфимцы услышали взрыв — Telegram

Posted Сегодня, 17:02
Published Сегодня, 17:02
Modified Сегодня, 17:04
Updated Сегодня, 17:04
Все случилось сегодня днем на левом берегу реки Белая, недалеко от железнодорожного моста. Пугающий звук слышали все, кто попал под радиус действия устройства, а он достигал нескольких километров.
На место выехали спецслужбы и правоохранительные органы. Сейчас проводится осмотр территории. Сведений о пострадавших нет.
В комментариях пользователи заявили, что пора на всех значимых объектах республики устанавливать камеры. Правоохранителей просят принять меры и усилить безопасность. Кроме того, они ждут, когда найдут злоумышленников.
Ранее стало известно, что в лицее №1 в Уфе раздались звуки взрывов. В учреждение образования прибыли представители экстренных служб, но оказалось, что все было зря. Трое учащихся использовали хлопушки.