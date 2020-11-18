В Башкирии глава Кушнаренковского района подозревается в махинациях с землей

В Башкирии глава Кушнаренковского района подозревается в махинациях с землей

Вчера, 12:32ОбществоКарина МамаеваPhoto: ufa.bezformata.com
Дюртюлинский следственный отдел возбудил уголовное дело в отношении главы Кушнаренковского района. Он подозревается в превышении должностных полномочий, а также в незаконной реализации 145 гектаров земли.

По версии следствия руководитель администрации района провернул несколько «махинаций» в июле 2019 года. Например, участок площадью 145 гектар, предназначенного для ведения сельского хозяйства, находящегося около села Первушино, отдал в аренду коммерческой фирмой, которая сельским хозяйством не занимается.

После этого глава района решил продать этот же участок, заметно снизив его стоимость с 8 миллионов рублей до 5,1 миллиона рублей. Купил землю единственный участник аукциона – тот самый арендатор. Он планировал построить там турбазу, а часть земли продать под индивидуальную застройку.

В результате своих действий глава района нанес материальный ущерб бюджету муниципалитета в сумме свыше 2,9 миллионов рублей. В настоящее время с подозреваемым проводятся следственные действия, в администрациях района и сельсовета и в жилище у чиновника проведены обыски, изъяты предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела.

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