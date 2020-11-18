В Башкирии глава Кушнаренковского района подозревается в махинациях с землей

В результате своих действий глава района нанес материальный ущерб бюджету муниципалитета в сумме свыше 2,9 миллионов рублей. В настоящее время с подозреваемым проводятся следственные действия, в администрациях района и сельсовета и в жилище у чиновника проведены обыски, изъяты предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела.