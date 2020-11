«Все знали всё»: что известно о задержаниях в Кармаскалах спустя две недели

С момента массового задержания в Кармаскалах прошло две недели, однако по-прежнему доподлинно неизвестно, что произошло 7 ноября всего в 40 километрах от Уфы. Пока в МВД официально предпочитают хранить молчание, с помощью ряда источников Mkset пытается восстановить картину тех дней.

В воскресенье, 8 ноября, село Кармаскалы находилось в осадном положении. Еще ночью в восьмитысячный поселок, который находится всего в 40 километрах от столицы региона — Уфы, стянулись подразделения ОМОН. В захвате 37 человек, о котором писали СМИ, ОМОН не участвовал, а был вызван для подстраховки. После многочисленных сообщений в социальных сетях и мессенджерах о том, что «надо ехать и освобождать ребят», в Кармаскалах ждали, что местный РОВД могут попытаться взять штурмом. Photo: telegram-канала "Куштау-online" Наказать обидчиков За день до этого у въезда в административный центр Кармаскалинского района сотрудниками спецподразделения «Гром» и Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) МВД России было задержано 37 человек. В отношении них были возбуждены административные дела за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции (ст. 19.3 КоАП РФ). — Вот здесь находилось порядка 20 машин, рядком стояли. Здесь и проходили все задержания, — рассказывает глава Кармаскалинского района Альфир Сабиров, указывая на перекресток у самой окраины поселка. Остатки стекол и тонировочной пленки на месте задержания Photo: mkset.ru На обочине дороги под снегом все еще можно найти осколки автомобильных стекол и куски тонировочной пленки. Рядом с местом задержания, пересекая дорогу, течет река Карламан. Вдоль ее русла в обоих направлениях стали разбегаться участники «стрелки», когда силовики приступили к задержаниям. Сколько в тот вечер приехали человек на «защиту чести, и чтобы наказать обидчиков» (цитата из telegram-канала «Куштау on-line»), до сих пор неизвестно. Источники в силовых структурах, в правительстве региона и свидетели задержания сходятся во мнении, что накануне, 7 ноября, в Кармаскалы приехали от 70 до 90 человек. — Я сейчас считаю, что они сюда приехали на мою Родину, — там, где я живу, родился, туда, где родились еще 50 тысяч жителей Кармаскалинского района, они приехали к нам сюда избивать, калечить наших жителей, моих соплеменников — вот так я это воспринимаюговорит Альфир Сабиров Айтуган, Раиль и армяне Описывая историю, предшествовавшую задержаниям, telegram-канал «Куштау on-line» первым написал о конфликте между «местными ребятами» и «компактно проживающими на территории Кармаскалинского района армянами», а также о том, что «подопечные этих армян приехали домой к матери одного из местных парней и ударили по лицу пожилую женщину». В этом доме произошла стычка Айтугана и Раиля Photo: mkset.ru В первые часы после того, как начали появляться сообщения из Кармаскалов, источник в правительстве Башкирии в разговоре с Mkset удивлялся тому, что эта история «не всплыла раньше». — В 21 веке, когда каждый чих тут же появляется в социальных сетях, почему-то никто не знает о том, что в поселке под Уфой армяне якобы избивают башкирскую бабушку, — говорил чиновник. — Кармаскалы — это не мегаполис, чтобы такому случаю затеряться. В деревне все друг про друга знают. В любом «Подслушано» давно опубликовали бы, и пошло по цепочке. А тут ни имен, ни фотографий, и в соцсетях тихо. Тем не менее в ту же ночь появились и фото, и видео участников конфликта: Айтугана Бикташева, его матери и знакомого Айтугана — Раиля Насырова. Последний на своем видео сразу опроверг участие в конфликте армян, однако Айтуган продолжал настаивать на своем. — Я не националист, конечно, я уважаю все национальности, есть люди среди них [армян] тоже нормальные. Но это была подача с армянской стороны. Они не должны так делать [нападать], получается, как мы у себя дома, а они в гостях. Не должны так себя вести у нас в Башкирииговорил Айтуган Бикташев на видео. Голос за кадром вторил Айтугану — «Все правильно, да». Позднее он признается, что историю с армянами выдумал. Еще через некоторое время в интервью Proufu на вопрос «Почему вы на видео утверждали о причастности армян?» — Айтуган ответит «Просто испугался. Не знал, что делать и попытался защитить себя. Видео снимал мой товарищ — на случай, если с нами что-то будет. Но лично я это видео никуда не распространял». — Эти оба [Айтуган и Раиль] выходцы из Кармаскалинского района, примерно ровесники, обоих я учил в школе и обоих прекрасно знаю, прекрасно знаю их семьи, — рассказывает Альфир Сабиров, который до того, как занять пост главы района, работал директором местной школы и преподавал историю и обществознание. — Это обычные, нормальные деревенские ребята, у которых сложились свои отношения. У одного есть друзья армяне, у другого друзья или друзья друзей в «Башкорте». Дальше-то что? Зачем из этого раздувать межнациональный конфликт? Не надо искать того, чего на самом деле нет. Mkset не удалось связаться ни с Айтуганом, ни с Раилем. Об их местонахождении ничего не известно. 30 балаклав Первыми о массовых задержаниях заявили экс-лидер Башкирской общественной организации «Башкорт» Фаиль Алсынов (запрещена в России — прим.ред.) и telegram-канал «Куштау on-line». Последний стал одним из основных источников информации о ситуации в Кармаскалах. В сообщениях говорилось о «максимально жестких» действиях силовиков и даже о применении огнестрельного оружия. При задержании было разбито несколько машин — больше всего, судя по видео, пострадал автомобиль ВАЗ-2114. На видеозаписи с места задержания видно разбитую «четырнадцатую» и лежащих рядом задержанных, на которых кричат сотрудники спецназа и пинают каждого по разу ногой. Голос за кадром спрашивает: «Че, задавить хотел, да?». На этом перекрестке, у въезда в Кармаскалы, задержали 37 человек Photo: mkset.ru В Кармаскалинской центральной районной больнице (ЦРБ) информацию об огнестрельных ранениях или тяжелых травмах у участников конфликта не подтвердили. По словам заведующей поликлиники при ЦРБ Земфиры Хананновой, куда были доставлены задержанные, поступивших осмотрела дежурная смена врачей. — Провели освидетельствование, на стационарное лечение никого не отправили — не было необходимости. <…> Были ушибы мягких тканей, с переломом (ребра) один [пациент] был. Рентген провели у нас в стационаре, [осмотрели] врач-хирург и терапевт. По словам источника в силовых структурах, который непосредственно знаком с ходом спецоперации, задержанные начали оказывать сопротивление, что и привело к известному всем развитию событий. — При попытке задержания подозреваемые попытались скрыться на автомобиле и чуть не задавили одного из сотрудников полиции. Как должны вести себя бойцы при угрозе собственной жизни или здоровью? — задается вопросом источник. — К тому же не забывайте, что у них была информация о том, что подозреваемые с оружием. Вспомните закон о полиции: не было бы сопротивления, не было бы и проблем. Штрафстоянка, где содержались автомобили задержанных Photo: mkset.ru Другой источник в силовом ведомстве на условиях полной анонимности сообщил о том, что при задержании один из сотрудников получил «нормальные» телесные повреждения, однако отказался уточнить, какие именно. — Правоохранительными органами были изъяты как травматические пистолеты, так и ножи, но, что самое интересное, у них также были изъяты порядка 30 балаклав. Я не знаю, с какой целью изначально они сюда ехали. Возможно, что-то неправомерное [делать] и спрятать свое лицо, чтобы их не узнали? Для чего сюда везти эти 30 балаклав? И то, что изъято было оружие, — они сюда ехали, если говорить простым языком, бить, калечить кого-то в Кармаскалинском районе, — рассуждает Сабиров. — Если бы их не задержали тогда, что они могли бы тут устроить? Вы уверены в том, что эти 50-70-90 человек просто попили бы чай и разъехались по домам? Убрать «смотрящего» В первом сообщении telegram-канала «Куштау on-line» о массовых задержаниях в Кармаскалах говорилось о том, что «такой конфликт не единичный и не первый». «Армянская диаспора в данном районе давно ведёт себя очень агрессивно. Чувствуют себя хозяевами и проникли практически во все сферы и властные структуры в районе <…> Локальные конфликты с местными у них случались давно и на постоянной основе. Но когда пострадала ни в чем ни повинная женщина, это стало для местных краем <…> Случай с женщиной стал «пределом» и ребята поняв что на полицию и властей уповать бессмысленно, решили раз и навсегда решить все вопросы с армянским беспределом <…>», — говорилось в сообщении telegram-канала «Куштау on-line» и в посте на странице Алсынова в Facebook. — Куштау номер 2 не за горами....... Максимальный репост Друзья! Во все чаты и паблики! <…>» (орфография и пунктуация сообщения сохранены — прим.ред.) Стелла у одного из въездов в Кармаскалы со стороны Уфы Photo: Mkset.ru Двумя часами позднее информацию о конфликте подтвердило и государственное информационное агентство «Башинформ» заявив, что «оперативные службы силовых ведомств провели профилактические мероприятия, направленные на недопущение нарушения общественного порядка». Со ссылкой на собственные источники агентство распространило информацию о том, что задержанные были членами запрещенной в России организации «Башкорт». «Они планировали спровоцировать конфликт с предпринимателями армянского происхождения, проживающими в Кармаскалах, по вопросу контроля над их бизнесом», — говорилось в сообщении агентства, а информация о «конфликте между местными жителями Кармаскалов и армянской диаспорой, проживающей на территории района» и об избиении ими местных жителей называлась «откровенной провокацией». В первые сутки после конфликта похожую информацию озвучивал источник Mkset в силовых структурах. Разница заключалась в том, что самого захвата «армянского» бизнеса, по словам источника, не предполагалось — «такого бизнеса там попросту нет». «Идея» состояла в том, чтобы убрать некоего «смотрящего» — этнического армянина, который якобы контролирует местных предпринимателей. Позднее эту же информацию подтвердил один из тех, кому при задержании в Кармаскалах удалось скрыться, — бывший член «Башкорт». Однако в конце концов эта версия окажется не единственной. Боевое крыло Экс-лидер «Башкорт» Фаиль Алсынов в разговоре с Ufa1 подтвердил — несмотря на то, что организация уже не существует, в конфликте принимали участие ее бывшие активисты. Это подтверждает и участник тех событий — бывший активист «Башкорт», поговоривший с Mkset (запись разговора имеется в распоряжении редакции — прим.ред.). По его словам, организация продолжает свою деятельность и по сей день. Этот человек опасается за свою дальнейшую судьбу, поэтому его голос изменен, а внешность искажена. Мы будем называть его N. В разговоре с N становится понятно, что организация неоднородная. По словам N, он относится к менее публичному, как сам же его называет, «боевому крылу», куда входят ребята, которые выезжают «на стрелки». В «боевое крыло», как признался N, приглашают преимущественно спортсменов и только этнических башкир. — Стрелки происходят нечасто, но с периодичностью, — объясняет он. — Появляется какая-либо конфликтная ситуация, нам поступает сообщение о сборе. А там уже у кого руки, у кого ноги, у кого биты, палки… Источники, опрошенные Mkset и сталкивавшиеся в разное время с «Башкорт», утверждают, что никогда не слышали о «боевом крыле». Однако не отрицают, что активисты «любят выяснять отношения кулаками». Photo: mkset.ru N не может точно вспомнить, каким образом он попал в организацию, — с тех пор прошло несколько лет. Говорит, вступил он туда, потому что хотел «бороться за права Башкирии, за граждан (жителей) Башкирии, за национальное достояние Башкортостана и все остальное». — Давят людям на уши, что вот, будут защищены их права, права башкир, права Башкортостана, будут бороться за это, — рассказывает N. — Кто-то пытается уйти, но не может, кто-то боится, но новые еще вступают. В тот вечер, по словам N, «судя по диалогу в ватсапе», большинство приехали на «стрелку» из Уфы. Кроме уфимцев на месте были ребята из Сибая, Абзелиловского, Чишминского и других районов. Кармаскалинцев, как подчеркивает он, среди ребят не было. Когда начались задержания, N успел убежать. — У нас есть диалог в ватсапе. Был. Ближе к вечеру, 7 числа, было сообщение о том, что будет выезд, надо брать с собой дубинки, палки — что угодно. Суть конфликта, на какой почве, мне не говорили, просто, так как я спортсмен, тоже подтянули. Только ближе к самому месту начали говорить, про какого-то «смотрящего», — вспоминает он. — После приезда уже я увидел, как начались задержания, не знал, что делать, и поэтому просто слился. Улица Кирова. Центральная часть поселка Кармаскалы. Photo: Mkset.ru Все всё знали Многочисленные собеседники Mkset, с которыми удалось поговорить при подготовке материала, отказываются называть ситуацию в Кармаскалах межнациональным конфликтом. Но не потому, что у этой истории нет националистического подтекста, а «потому что самого конфликта не случилось — он был предотвращен». Источник, близкий к структурам МВД, отдельно обращает внимание на то, что не только силовики знали о готовящейся «стрелке» заранее, но и о готовящихся задержаниях знали некоторые бывшие активисты «Башкорт». По словам источника, им было предложено «отменить эту поездку», при этом они были предупреждены, что в противном случае последует реакция правоохранителей. Однако предостережение было отвергнуто. На логичный вопрос «Почему?» — собеседник ответил: — Наверное, нужен скандал. На момент публикации МВД республики продолжает воздерживаться от официальных комментариев по ситуации в Кармаскалах.

