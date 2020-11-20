«Все знали всё»: что известно о задержаниях в Кармаскалах спустя две недели

«Армянская диаспора в данном районе давно ведёт себя очень агрессивно. Чувствуют себя хозяевами и проникли практически во все сферы и властные структуры в районе <…> Локальные конфликты с местными у них случались давно и на постоянной основе. Но когда пострадала ни в чем ни повинная женщина, это стало для местных краем <…> Случай с женщиной стал «пределом» и ребята поняв что на полицию и властей уповать бессмысленно, решили раз и навсегда решить все вопросы с армянским беспределом <…>», — говорилось в сообщении telegram-канала «Куштау on-line» и в посте на странице Алсынова в Facebook. — Куштау номер 2 не за горами....... Максимальный репост Друзья! Во все чаты и паблики! <…>» (орфография и пунктуация сообщения сохранены — прим.ред.)