В Башкирии начал действовать закон о платных парковках

По словам председатель Госсобрания-Курултая РБ Константина Толкачева, платные парковки должны разгрузить наиболее популярные дороги. Особенно это касается столицы Башкирии.
— В деловом центре города в будни трудно припарковаться. Отдельные автовладельцы занимают крайнюю полосу проезжей части на весь рабочий день, мешая остальным и фактически сужая автодорогу. Если длительная парковка будет платной, то центр города станет удобнее для всех, отметил Толкачев.
Известно, что водители, паркуясь в платной зоне, могут не платить за первые 20 минут. А на парковках около школ, больниц и других государственных учреждений можно бесплатно стоять не более одного часа. При этом, это не значит, что теперь бесплатных парковок вообще не останется.
– Данный закон определяет общий порядок и наделяет соответствующими полномочиями Минтранс республики и органы местного самоуправления. Для применения новых норм на практике требуется время. Об организации платных парковок автовладельцы узнают заблаговременно, отметил Толкачев.
Так, за месяц до организации платной парковки в том или ином месте владелец территории должен оповестить автомобилистов через официальные сайты и СМИ. Там же будет прописаны условия парковки и стоимость.