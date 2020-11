В Башкирии начал действовать закон о платных парковках

В Башкирии с сегодняшнего дня вступил в силу закон об организации дорожного движения в РБ, который также регулирует организацию платных парковок на государственных и муниципальных землях.

По словам председатель Госсобрания-Курултая РБ Константина Толкачева, платные парковки должны разгрузить наиболее популярные дороги. Особенно это касается столицы Башкирии. — В деловом центре города в будни трудно припарковаться. Отдельные автовладельцы занимают крайнюю полосу проезжей части на весь рабочий день, мешая остальным и фактически сужая автодорогу. Если длительная парковка будет платной, то центр города станет удобнее для всех, отметил Толкачев. Известно, что водители, паркуясь в платной зоне, могут не платить за первые 20 минут. А на парковках около школ, больниц и других государственных учреждений можно бесплатно стоять не более одного часа. При этом, это не значит, что теперь бесплатных парковок вообще не останется. – Данный закон определяет общий порядок и наделяет соответствующими полномочиями Минтранс республики и органы местного самоуправления. Для применения новых норм на практике требуется время. Об организации платных парковок автовладельцы узнают заблаговременно, отметил Толкачев. Так, за месяц до организации платной парковки в том или ином месте владелец территории должен оповестить автомобилистов через официальные сайты и СМИ. Там же будет прописаны условия парковки и стоимость.

