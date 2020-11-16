В Башкирии начал действовать закон о платных парковках

Известно, что водители, паркуясь в платной зоне, могут не платить за первые 20 минут. А на парковках около школ, больниц и других государственных учреждений можно бесплатно стоять не более одного часа. При этом, это не значит, что теперь бесплатных парковок вообще не останется.