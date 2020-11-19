«Не до праздника»: как соvid-запреты на Новый год ударили по ивент-индустрии Башкирии

Отказ от мероприятий лишил заказов ивент-менеджеров. При этом больше всего пострадали, по словам представителей отрасли, как раз крупные агентства, поскольку именно они проводили корпоративы для больших коллективов. В агентстве праздников «Феличита» рассказали, что по сравнению с прошлым годом в 2020-м рискуют не досчитаться по меньшей мере 40% прибыли. В агентстве «Культпросвет» прогнозы тоже негативные: крупные заказчики отказались от корпоративов. Впрочем, по словам директора компании Александры Коптелиной, из-за коронавируса весь год для развлекательного бизнеса оказался крайне сложным, мероприятия с большим числом участников теперь возможны только в режиме онлайн.