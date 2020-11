«Не до праздника»: как соvid-запреты на Новый год ударили по ивент-индустрии Башкирии

В Башкирии из-за коронавируса ввели ограничения на новогодние корпоративы. Какие конкретно и как это отразится на планах компаний отметить Новый год и доходах представителей развлекательной сферы — в материале Mkset.

Власти порекомендовали отказаться от проведения корпоративов. Если же какие-то компании хотят отметить праздник в кругу коллег, то это разрешено сделать с участием не более 50 человек, а также с соблюдением мер по распространению коронавируса: в масках и перчатках, с антисептиками и социальной дистанцией между людьми в полтора метра. Чудо без короны: откажется ли Башкирия от традиционных новогодних гуляний Большинство представителей досуговой сферы (рестораторы и ивент-менеджеры) заявили, что бизнес лишается обширной части доходов. Владелец ресторанной сети Dasco Group Александр Антонов рассказал, что по сравнению с августом-сентябрем в октябре–ноябре этого года наблюдается существенное снижение посетителей. По его мнению, и в декабре представители развлекательной сферы не досчитаются денег, которые привыкли зарабатывать на новогодних корпоративах. — Для ресторанов декабрь — это традиционно месяц, в который можно заработать перед январским затишьем, когда поток посетителей существенно снижается, — объясняет Антонов. — В этом году полноценных новогодних корпоративов не будет, но дело даже не в указе [об ограничении массовых мероприятий]. Люди боятся заразиться и, к тому же, беспокоятся о своих доходах, а потому им не до корпоративов. В Уфе владельцы ресторанов просят смягчить ограничения по времени работы При этом предприниматель подчёркивает, что в других регионах в связи с пандемией ввели куда более жёсткие ограничения, а потому рестораны Башкирии находятся в сравнительно выгодных условиях. — Но дело не в ограничениях, — повторяет Александр Антонов. — Дело в поведении потребителей. В нескольких крупных организациях Башкирии (в частности, региональных представительствах KFC и «Башавтоком») подтвердили, что отказались от идеи празднования Нового года рабочим коллективом. Как пояснили представители данных компаний, отказ от корпоративов был принят ещё до решения властей ограничить массовые мероприятия — из-за коронавируса сейчас не до праздников. — Обычно мы проводим корпоратив, собирая работников всех салонов республики, — рассказали Mkset в «Башавтоком». — В прошлом году было около 700 человек. Нет никакой возможности собрать такое количество людей, соблюдая санитарные меры предосторожности. Коллективам [в отдельных городах] не запрещено проводить свои корпоративы, но самостоятельно и соблюдая все меры предосторожности и предписания. «Предпринимательские риски»: с чем столкнулся бизнес Башкирии в условиях пандемии Также отказались от проведения корпоративов и чиновники. В администрациях двух крупнейших городов Башкирии — Уфы и Стерлитамака — Mkset сообщили, что в связи с эпидемиологической обстановкой идея новогоднего корпоратива даже не обсуждалась. — Мы и в прошлом году корпоратив не проводили, — рассказал пресс-секретарь уфимской мэрии Марсель Байдавлетов. — В этом году об этом и говорить нечего. Отказ от мероприятий лишил заказов ивент-менеджеров. При этом больше всего пострадали, по словам представителей отрасли, как раз крупные агентства, поскольку именно они проводили корпоративы для больших коллективов. В агентстве праздников «Феличита» рассказали, что по сравнению с прошлым годом в 2020-м рискуют не досчитаться по меньшей мере 40% прибыли. В агентстве «Культпросвет» прогнозы тоже негативные: крупные заказчики отказались от корпоративов. Впрочем, по словам директора компании Александры Коптелиной, из-за коронавируса весь год для развлекательного бизнеса оказался крайне сложным, мероприятия с большим числом участников теперь возможны только в режиме онлайн. При это ведущие совсем без работы не останутся. Корпоративы для коллективов менее 50 человек разрешены. Уфимский шоумен Сиявуш Шерматзадэ рассказал Mkset, что многие планируют отмечать Новый год за городом — ограниченным составом. По словам ивент-менеджеров, до заказов аниматоров в традиционных костюмах Деда Мороза и Снегурочки ещё рано - обычно их начинают активно «бронировать» в начале декабря, но уже сейчас можно предсказать, что заказов будет гораздо меньше. — Люди действительно просто опасаются, — рассказал Mkset один из аниматоров. — Некоторые даже домой не рискнут вызвать Деда Мороза и тем более на утренник с толпой детей. В Башкирии во избежание распространения коронавируса построят больше ледовых городков Базы отдыха в Башкирии, по словам администраторов, действительно не испытывают нехватки в заказах. Как рассказали Mkset в ГЛК «Кандры-куль», у них, как и обычно, почти все домики сняли за несколько месяцев до январских выходных. Однако в целом год для баз отдыха сложился тоже не слишком удачно. Пострадали также и музыканты, которых обычно вызывают для сопровождения праздничных мероприятий: снизились и количество заказов, и размер оплаты услуг. Так, в уфимской кавер-группе Wa Gwan Feelings признались, что теперь в этом году музыканты группы очень часто вынуждены были выступать не полным составом, поскольку вознаграждения на весь коллектив не хватает. По словам представителей ивент-индустрии, остаётся только надеяться, что пандемия коронавируса отступит, и в следующем году всё вернётся в прежнее русло.

