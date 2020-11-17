В районном суде Уфы выслушали последнее слово экс-главы Минземимущества Башкирии

В районном суде Уфы выслушали последнее слово экс-главы Минземимущества Башкирии

Вчера, 17:41ОбществоКарина МамаеваPhoto: idelreal.org
Сегодня, 17 ноября, в Кировском районном суде заслушали последнее слово экс-главы Минземимущества РБ Евгения Гурьева. Напомним, его обвиняют в превышении должностных полномочий.

Свое выступление Евгений Гурьев начал с оглашения документа, который имеет отношение к одному из эпизодов его уголовного дела, а именно, отзыв на исковое заявление на Минземимущество РБ по конкретному случаю.

Далее в своем выступлении он уверял, что действовал в рамках закона, само министерство с ним во главе стало «одним из передовых в ПФО».

— Я не менял свои показания на всем протяжении предварительного и судебного следствия. Все мои пояснения, утверждения и действия по обстоятельствам данного дела основаны на действующем законодательстве, подтверждены показаниями свидетелей и материалами дела по конкретным арбитражным делам, заверил Гурьев.

После этого чиновник упомянул, что в результате проверок у его близких родственников не обнаружили объекты недвижимости, которые имели бы госстатус. Также. Его семьи нет явных предметов роскоши и крупных сумм денежных средств.

Окончательное оглашение приговора состоится 23 ноября. Напомним, Гурьев находился под домашним арестом с мая 2019 по март 2020 года. По версии следствия, в 2015 году он реализовал два земельных участка в Уфе, однако права на реализацию у него не было. Ущерб бюджету республики оценили в более 518 миллионов рублей, а городу — более 52 миллионов рублей. Всё имущество было арестовано.

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