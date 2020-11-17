В районном суде Уфы выслушали последнее слово экс-главы Минземимущества Башкирии

Окончательное оглашение приговора состоится 23 ноября. Напомним, Гурьев находился под домашним арестом с мая 2019 по март 2020 года. По версии следствия, в 2015 году он реализовал два земельных участка в Уфе, однако права на реализацию у него не было. Ущерб бюджету республики оценили в более 518 миллионов рублей, а городу — более 52 миллионов рублей. Всё имущество было арестовано.