Топ-10 казусов из Башкирии за 2020 год, о которых забавно вспоминать

1. Пандемия коронавируса поначалу для многих становилась поводом для шуток и приколов.
Так, в программе «Вечерний Ургант» на Первом канале в начале года ведущий «разобрал на запчасти» новость о том, как врачи уфимской инфекционной больницы спрятались от пациента с подозрением на коронавирус. Тогда это было, наверное, очень смешно. Особенно в подаче Ивана Урганта.
Позднее главврач уфимской инфекционной больницы Радик Галимов заявил, что подобного инцидента в его клинике не было.
2. В феврале глава Башкирии решил лично проверить умные остановки и не дождался автобуса.
Таким образом презентация красивого проекта, запланированная в рамках визита Радия Хабирова в уфимский микрорайон Инорс, оказалась скомкана.
Впрочем, как показали дальнейшие события, связанные с транспортной реформой в столице Башкирии, она, к сожалению, ненамного продвинулась вперед за год. Глава Башкирии на оперативных совещаниях правительства не раз критиковал за это подчиненных, отвечающих за проект.
3. Мэр Нефтекамска призвал идти на субботник пародией на последний хит Little Big.
Чудеса креатива проявил мэр Нефтекамска Ратмир Мавлиев, опубликовавший в конце марта в соцсетях видеоролик, на котором он исполнил клип-пародию на последний хит популярной группы Little Big.
Чтобы не нарушать правила безопасности, мэр Нефтекамска просит собираться группами до 40 человек. А людям, прибывшим из других стран, он настоятельно рекомендует оставаться дома.
4. Глава Башкирии весной опубликовал в соцсетях доказательства усердия сотрудников, контролирующих соблюдение режима самоизоляции.
На снимке, которые главе региона прислали социальные работники, сфотографирован плакат, который повесили на входной дверь в квартиру, жильцы, недавно вернувшиеся из-за границы и теперь соблюдающие режим самоизоляции.
Они признаются, что прибыли из Арабских Эмиратов, заверяют, что они дома, и просят не звонить, потому что дома спит ребенок.
Кстати, этот же снимок был опубликован на всю страну пользователем с ником Куштау на портале Pikabu.ru.
5. Вне всяких комплиментов история граффити, которое долго и мучительно пришлось рисовать и перерисовывать напротив корпуса РКБ имени Куватова, а Уфе.
Напомним, сначала там должна была появиться копия карикатуры известного западного иллюстратора MJ.Hiblen, посвященной борьбе врачей с коронавирусом. Изображенный на ней врач явно показывает коронавирусу популярный на Западе и в США жест с применением среднего пальца. Однако данный жест внезапно стал камнем преткновения и вызвал нарекания и у чересчур благовоспитанных горожан, и у чиновников, которые, как выяснилось. выступили заказиками данного граффити.
В итоге палец заменили на указательный, что в корне изменило смысл изображения. После этого стало казаться, что врач на рисунке, внешне похожая на бывшего главврача РКБ Эльзу Сыртланову, подманивает вирус к больнице.
Третий вариант карикатуры не оставил вариантов для острословов — теперь врач просто показывает вирусу кулак. Дешево и сердито. Появившиеся вслед за этим «ковидные» граффити на других медучреждениях такого резонанса уже не сникали, но, безусловно, попали в категории казусов нашего времени.
6. Казус был зафиксирован во время воздушного парада, приуроченного к Дню Победы.
Пилотажная группа, как показалось зрителям, спутала порядок следования в воздухе, в итоге вместо российского флага в небе получился французский.
Однако президент Федерации авиации общего назначения России, гендиректор аэродромного комплекса малой авиации «Первушино», ведущий группы Сергей Минигулов подчеркнул, что у пилотажной группы не было цели изобразить французский флаг с помощью цветного дыма — смешение триколора в воздухе прошло по заранее подготовленной программе.
7. По соцсетям долгое время «путешествовал» скриншот поста человека, похожего на главу Салаватского района Башкирии Марса Кашапова, содержащий целый набор орфографических ошибок.
В рамках обсуждения вопроса обслуживания на дому жителей района некий человек с аккаунта с фотографией главы района и с его именем ответил дословно следующее (орфография оригинала сохранена): «Вадим, валантеры, пользуйтесь ихними услугами, они работают бесплатно, они имеются в каждом сельсовете».
Количество орфографических ошибок в этом сообщении возмутило пользователей соцсетей.
8. Гимнастка и телеведущая Ляйсан Утяшева выложила на своей странице в инстаграме видео своей прогулки по поселку Раевка, откуда она родом.
— Это Раевка-стайл. Шапка «Лайфстайл Бай Кортатай», фотографирует нанай, — так шутливо начала она свою видеоэкскурсию.
Ляйсан показала одну из самых эффектных местных достопримечательностей — дерево, в которое ударила молния. В конце ролик бодрый кортатай на камеру сплясал цыганочку.
Ролик получился очень забавным и быстро собрал множество восторженных отзывов.
9. Глава Башкирии рассказал, чем займется, когда уйдет в отставку
В ходе всероссийского выходного 13 июня глава Башкирии Радий Хабиров опубликовал на своей странице в соцсетях забавное видео. Одетый в футболку и трико глава региона довольно уверенно чувствовал себя возле большого казана, в котором готовился плов.
Хитро улыбаясь, он сообщил, что знает, чем займется после отставки. Не исключено, что он может стать поваром, когда завершит свою политическую карьеру. При этом Радий Хабиров добавил, что, по мнению, всем чиновникам нужно владеть двумя или даже тремя профессиями, одна из которых — рабочая. Попутно глава Башкирии пожелал всем хороших выходных.
10. Небольшим казусом отметился республиканской Августовский педсовет, который прошел 21 августа в Конгресс-холле «Торатау» в Уфе.
На центральном экране во время демонстрации слайдов к докладу на пленарном заседании высветилось слово, написанное с грубейшей ошибкой: слово «колледжи» было написано через Ы.
Поскольку велась трансляция мероприятия, казус стал достоянием широкой аудитории. Еще больше откликов вызвали посты с фотографиями данного слайда, которые некоторые участники педсовета на полном серьезе опубликовали на своих страницах в соцсетях.