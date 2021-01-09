Топ-10 казусов из Башкирии за 2020 год, о которых забавно вспоминать

Напомним, сначала там должна была появиться копия карикатуры известного западного иллюстратора MJ.Hiblen, посвященной борьбе врачей с коронавирусом. Изображенный на ней врач явно показывает коронавирусу популярный на Западе и в США жест с применением среднего пальца. Однако данный жест внезапно стал камнем преткновения и вызвал нарекания и у чересчур благовоспитанных горожан, и у чиновников, которые, как выяснилось. выступили заказиками данного граффити.