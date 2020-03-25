Мэр Нефтекамска призвал идти на субботник пародией на последний хит Little Big

«Covid-19 боится чистоты и хорошего настроения!» — с таким лозунгом мэр города Нефтекамск Ратмир Мавлиев призывает горожан выйти на субботник. Несмотря на пандемию коронавируса, еженедельный «чистый четверг» должен состояться.

Привлечь внимание молодежи администрация города решила клипом-пародией на последний хит популярной группы Little Big. С ней, кстати, они должны были представлять Россию на конкурсе «Евровидение».