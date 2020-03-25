Мэр Нефтекамска призвал идти на субботник пародией на последний хит Little Big

Мэр Нефтекамска призвал идти на субботник пародией на последний хит Little BigВидео
25 марта, 12:25Карина Мамаева
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Забавное видео он опубликовал на свое страничке в социальных сетях.
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Видео: Ратмир Мавлеев, facebook.com
Сюжеты: Эпидемия коронавируса, Видео
«Covid-19 боится чистоты и хорошего настроения!» — с таким лозунгом мэр города Нефтекамск Ратмир Мавлиев призывает горожан выйти на субботник. Несмотря на пандемию коронавируса, еженедельный «чистый четверг» должен состояться.
Привлечь внимание молодежи администрация города решила клипом-пародией на последний хит популярной группы Little Big. С ней, кстати, они должны были представлять Россию на конкурсе «Евровидение».
Чтобы не нарушать правила безопасности, мэр Нефтекамска просит собираться группами до 40 человек. А людям, прибывшим из других стран, он настоятельно рекомендует оставаться дома.
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