Глава Башкирии рассказал, чем займется, когда уйдет в отставку
Сегодня, 15:45ПолитикаТатьяна МайороваФото: Facebook.com
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Радий Хабиров признался, то хорошо умеет готовить и при случае согласен поработать поваром.
Сюжеты: Власть без цензуры
Сегодня, 13 июня, глава Башкирии Радий Хабиров опубликовал на своей странице в соцсетях забавное видео, из которого следует, то он сегодня позволил себе отдохнуть с семьей где-то за городом.
Одетый в футболку и трико глава региона довольно уверенно чувствовал себя возле большого казана, в котором готовится плов.
Хитро улыбаясь, он сообщил, что знает, чем займется возле отставки. Не исключено, что он может стать поваром, когда завершит свою политическую карьеру.
При этом Радий Хабиров добавил, что, по мнению, всем чиновникам нужно владеть двумя или даже тремя профессиями, одна из которых - рабочая. Попутно глава Башкирии пожелал всем хороших выходных.
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