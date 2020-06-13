Глава Башкирии рассказал, чем займется, когда уйдет в отставку

Сегодня, 13 июня, глава Башкирии Радий Хабиров опубликовал на своей странице в соцсетях забавное видео, из которого следует, то он сегодня позволил себе отдохнуть с семьей где-то за городом.

Одетый в футболку и трико глава региона довольно уверенно чувствовал себя возле большого казана, в котором готовится плов.

Хитро улыбаясь, он сообщил, что знает, чем займется возле отставки. Не исключено, что он может стать поваром, когда завершит свою политическую карьеру.