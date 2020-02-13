Иван Ургант высмеял врачей из Уфы, якобы спрятавшихся от пациента с коронавирусом

В интернете набирает обороты обсуждение эпизода из выпуска программы Первого канала «Вечерний Ургант», в которой известный шоумен высмеял медиков из Уфы, якобы спрятавшихся от пациента с подозрение на коронавирус. Программа вышла в эфир 11 февраля. Эпизод об уфимских медиках звучит на 5`26 минуте в череде других забавных новостей. которые обозревают ведущие Иван УРгант и Дмитрий Хрусталев.

Ургант сразу объявил. что данная новость волнует многих. И рассказал, как парень, приехавший из Китая, решил провериться в инфекционной больницы, поскольку почувствовал себя плохо. Однако вместо оказания ему помощи медики спрятались и якобы общались с пациентом через замочную скважину, после чего попросили покинуть больницу через черный ход.

- Хочется сказать, что в нашей медицине все по-прежнему делается через черный ход, - резюмировал свою реплику Иван Ургант.

Тем временем, как уже сообщали СМИ, по данному факту проводится проверка, а главный врач инфекционной больницы №4 города Уфы Радик Галимов рассказал, что появившаяся в интернете забавная информация является фейком. В приемном покое больницы ничего подобного не было зафиксировано.