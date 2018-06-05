Казус в Башкирии: Уголовный кодекс на арабском языке долго чтили как Коран
Мальчик, которому под подушку подкладывали «священное писание», впоследствии пошел работать в полицию.
Одним из самых ценных экспонатов музея МВД Башкирии является издание Уголовного кодекса РСФСР на арабском языке, датированное 1926 годом. В честь 300-летнего юбилея российской полиции сотрудники музея рассказали о ценных реликвиях журналистам ГТРК Башкортостан.
Как оказалось, Уголовный кодекс РСФСО на арабском языке несколько лет назад передала в дар музею пожилая женщина Рафия Зинатуллина, рассказавшая, что их семье эту книгу на протяжении многих десятилетий почитали как Коран. Семейную легенду передавали из поколения в поколение.
Мать Рафии Зинатуллиной была уверена, что это священная книга, поэтому к изданию на арабском языке относились с особым благоговением, заворачивали в ткань и клали под подушку детям, чтобы они росли умными и не капризничали.
Только через много лет кто-то попробовал перевести заголовок книги и с изумлением выяснил, что это вовсе не Коран, а Уголовный кодекс РСФСР, изданный в 1926 году на арабском языке, вероятно, для просвещения мусульманского населения молодой советской страны.
Самое интересное в этой истории то, что один из детей, спавший в детстве на этом «русско-арабском» Уголовном кодексе, повзрослев, выбрал профессию полицейского. В семье не исключают, что могучая книга все-таки подействовала на молодого человека так, как планировала бабушка.
Для справки
Музей МВД Башкирии открылся в Уфе в 1982 году. Он состоит из четырех залов, в которых представлено обмундирование, трофейное оружие, другие реликвии. Самый старый экспонат музея — это инструкция стрелка, датируемая 1917 годом. Экспозиция содержит также информацию о погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудниках милиции и полиции, которых сегодня насчитывается 109. Скорбный список, к сожалению, продолжает периодически пополняться.