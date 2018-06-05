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Казус в Башкирии: Уголовный кодекс на арабском языке долго чтили как Коран
Сюжеты:
Третий секторВласть без цензурыЧМ-2018
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Казус в Башкирии: Уголовный кодекс на арабском языке долго чтили как Коран

Сегодня, 16:21ОбществоТатьяна МайороваФото: ГТРК "Башкортостан"
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