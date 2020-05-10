В Башкирии прокомментировали неправильное изображение флага на параде в Уфе

Президент Федерации авиации общего назначения России, гендиректор аэродромного комплекса малой авиации «Первушино», ведущий группы Сергей Минигулов подчеркнул, что у пилотажной группы не было цели изобразить французский флаг с помощью цветного дыма — смешение триколора в воздухе прошло по заранее подготовленной программе.

Напомним, один из региональных порталов опубликовал фотографию с воздушного парада, на которой запечатлены самолеты, выпускающие цветной дым в порядке «синий, белый, красный», при этом в публикации отмечено, что 9 мая в небе над Уфой оказался не российский триколор, а французский флаг.

Фото: Личная страница Радия Хабирова в Инстаграм

— Визитной карточкой выступления нашей группы является «перекрестный роспуск на пересекающихся курсах». Для его четкости мы поставили белый цвет в середину, а синий и красный по краям с целью их последующего смешивания. На репетициях и сегодня у нас получилось именно так, как мы и планировали, — прокомментировал Сергей Минигулов ТАСС.

По его словам, система цветных дымов в первом заходе отражала национальные цвета Башкирии, во втором — национальные цвета России, при этом в воздухе самолеты меняли порядок нахождения и порядок цветов также менялся.

Показательное выступление пилотажной группы состоялось, несмотря на ситуацию с коронавирусом в стране и республике, — в момент доставки медали «Золотая Звезда» генерал-майора Минигали Шаймуратова для передачи на вечное хранение в национальный музей Башкирии. Из аэропорта медаль в сопровождении колонны военной техники проследовала до Советской площади, где участники церемонии встретились с воинами почетного караула и сводным духовым оркестром. В торжественной обстановке Герой РФ Николай Злобин передал медаль в руки главы республики.

Напомним, генерал-майор Минигали Шаймуратов (1899-1943), командир легендарной 112-й Башкирской кавалерийской дивизии 30 марта 2020 года посмертно удостоен звания Героя РФ за мужество и героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками во время Великой Отечественной войны 1941–1945 годов.