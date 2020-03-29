Глава Башкирии похвалил соцработников, которые часто навещают людей в самоизоляции

Сегодня, 29 марта, глава Башкирии Радий Хабиров на своей странице в соцсетях опубликовал забавное сообщение с фотографией.

На снимке, которые главе региона прислали социальные работники, сфотографирован плакат, который повесили на входной дверь в квартиру, жильцы, недавновернувшиеся из-за границы и теперь соблюдающие режим самоизоляции.

Они признаются, что прибыли из Арабских Эмиратов, заверяют, что они дома, и просят не звонить, потому что дома спит ребенок.

Кстати, этот же снимок был опубликован на всю страну пользователем с ником Куштау на портале Pikabu.ru.

Напомним, за нарушение режима самоизоляции в Башкирии составлено уже свыше 200 протоколов. По окончании срока самоизоляции нарушители должны будут явиться в административную комиссию, где им назначат наказание.