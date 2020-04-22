«Мне жалко уфимцев»: дизайнер Артемий Лебедев высмеял граффити возле РКБ в Башкирии

Эпатажный российский дизайнер Артемий Лебедев в своем блоге на YouTube-канале, обсуждая важные новости, упомянул граффити, нарисованное в Уфе напротив здания РКБ имени Куватова.

Напомним, уфимский художник взялся перенести на стену дома, расположенного напротив РКБ, карикатуру известного западного иллюстратора MJ.Hiblen, посвященную борьбе врачей с коронавирусом. Изображенный на ней врач явно показывает коронавирусу популярный на Западе и в США жест с применением среднего пальца. Однако данный жест внезапно стал камнем преткновения и вызвал нарекания и у чересчур благовоспитанных горожан, и у чиновников, которые, как выяснилось. выступили заказиками данного граффити. В итоге палец заменили на указательный, что в корне изменило смысл изображения.

Итоговый вариант карикатуры в вызвал резонанс не только в республике, но и по всей стране.

— У нас всегда в России показывали «фигу». Это был, собственно, отказ. А когда появились видеокассеты, и мы стали смотреть американское кино, мы увидели, что люди показывают друг другу «факи». Этот жест победил «фигу», и она практически исчезла. Где наступил тот момент, когда в России стало нельзя показывать «фак»?.. Вообще этот жест нигде не зарегистрирован, не является обесценной лексикой, и ничего в нем страшного нет - просто средний палец, — рассуждает Артемий Лебедев.

Российский дизайнер отметил, что решение уфимских чиновников сделало картинку просто бессмысленной.

— Создается ощущение, что врач как бы манит коронавирус за собой, типа «пойдем, кое-что покажу». Получился тройной бред. Мне жалко уфимцев, которые не могут взять и нарисовать просто какую-то смелую картинку, а вынуждены заниматься многоступенчатым маразмом, — подытожил Артемий Лебедев.