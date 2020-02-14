Глава Башкирии решил лично проверить умные остановки и не дождался автобуса

Сегодня, 14 февраля, глава Башкирии Радий Хабиров вместе с мэром города Ульфатом Мустафиным и еще несколькими сопровождающими лицами совершил рабочую поездку по столице республики, сконцентрировав внимание главным образом на микрорайоне Инорс.

Сначала все вместе посетили Центр информационно-коммуникационных технологий РБ, на базе которого действует Республиканский центр обработки данных, являющийся, по сути, технологической площадкой для информационных систем органов власти региона. Затем высокие гости наведались в новый участковый пункт полиции, опять же новый детский сад, проверили, как идет реконструкция парков «Первомайский и «Кашкадан».

Ни в одном пункте маршрута главы РБ «проколов» не случилось за исключением умной остановки на бульваре Баландина. Впрочем, в официальном пресс-релизе об этом не сообщается. Подробности казуса изложили журналисты «Башинформа».

Начнем с того, что согласно статистике, в Уфе сегодня работают уже больше ста так называемых умных остановок, оснащенных всевозможными техническими новшествами от кнопки вызова полиции и зарядки для телефона до табло с данными о прибытии транспорта. Однако в большинстве случаев «начинка» умных остановок не работает, о чем неоднократно писали в соцсетях горожане. Сегодня у Радия Хабирова была возможность лично убедиться в этом.

Остановка на бульваре Баландина, оборудованная видеокамерами, информационным табло о времени прибытия транспорта, системой экстренного вызова с возможностью передачи голоса и изображения заявителя в систему-11, зоной бесплатного Wi-Fi, USB-портом, светодиодным освещением, а также громкоговорителем для передачи сигнала тревоги, не смогла правильно уведомить о прибытии автобуса. В обозначенное на табло время ожидаемый автобус не появился, чем весьма расстроил участников представительной делегации.

В итоге Радий Хабиров дал поручение устранить все недоделки в короткие сроки. Попутно он пообщался на остановке с горожанами, которые также ожидали транспорт.

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