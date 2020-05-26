В полку грамотеев прибыло: главу района Башкирии подозревают в безграмотности

Одним из наиболее популярных перепостов сегодня, 26 мая, стал скриншот сообщения, которое было опубликовано в одной из групп ВКонтакте от имени главы Салаватского района Башкирии Марса Кашапова.

В рамках обсуждения вопроса обслуживания на дому жителей района некий человек с аккаунта с фотографией главы района и с его именем ответил дословно следующее (орфография оригинала сохранена): «Вадим, валантеры, пользуйтесь ихними услугами, они работают бесплатно, они имеются в каждом сельсовете».

Количество орфографических ошибок в этом сообщении возмутило пользователей соцсетей.

Скандальный комментарий довольно быстро исчез из ветки обсуждения, однако его успели заскринить.

Получить оперативные разъяснения у главы Салаватского района Марса Кашапова или его помощников в муниципалитете по этому поводу не удалось.

Напомним, ранее наиболее громким подобным скандалом была история с постом бывшей главы минобра Гульназ Шафиковой, которая сначала опубликовала пост с грамматическими ошибками, потом стерла его, а позднее написала, что «это был эксперимент». Данная фраза сразу стала мемом.