Уфимцу начали угрожать после обращения к Бастрыкину

Posted Сегодня, 14:18
Published Сегодня, 14:18
Modified Сегодня, 14:36
Updated Сегодня, 14:36
Герой публикации Mkset Костя Носырев стал получать сообщения с угрозами после того, как мы рассказали об его обращении к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину и к генеральному прокурору РФ Игорю Краснову. В нём подросток просит наказать всех причастных к незаконному уголовному преследованию и наказанию.
«После обращения мне стали поступать сообщения с угрозами, — рассказал mkset Костя Носырев. — Мне предлагают встретиться, чтобы я объяснился за поведение и выслушал претензии. Конечно, это предложение в переписке высказано в грубой форме. Сообщения с угрозами я уже переслал своему юристу».
Напомним, 15-летнего жителя Уфы Костю Насырова привлекли к уголовной ответственности за нелегальный оборот наркотиков. Ответственность за это преступление наступает только с 16 лет. Несмотря на это, юноша провел два года в СИЗО, психиатрической больнице и колонии, где его избивали.