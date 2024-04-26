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Published Сегодня, 14:18

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Updated Сегодня, 14:36

Уфимскому школьнику начали угрожать после обращения к Бастрыкину

Уфимцу начали угрожать после обращения к Бастрыкину

26 апреля 2024, 14:18
Фото: 1MI

Уфимскому школьнику начали угрожать после обращения к Бастрыкину

Незаконно осужденный за нелегальный оборот наркотиков подросток из Уфы получает сообщения в мессенджерах.

Герой публикации Mkset Костя Носырев стал получать сообщения с угрозами после того, как мы рассказали об его обращении к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину и к генеральному прокурору РФ Игорю Краснову. В нём подросток просит наказать всех причастных к незаконному уголовному преследованию и наказанию.

«После обращения мне стали поступать сообщения с угрозами, — рассказал mkset Костя Носырев. — Мне предлагают встретиться, чтобы я объяснился за поведение и выслушал претензии. Конечно, это предложение в переписке высказано в грубой форме. Сообщения с угрозами я уже переслал своему юристу».

Напомним, 15-летнего жителя Уфы Костю Насырова привлекли к уголовной ответственности за нелегальный оборот наркотиков. Ответственность за это преступление наступает только с 16 лет. Несмотря на это, юноша провел два года в СИЗО, психиатрической больнице и колонии, где его избивали.

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#Марина Шорина#Общество#Эксклюзив#Башкортостан#Подросток#СИЗО
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