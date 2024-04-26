Уфимцу начали угрожать после обращения к Бастрыкину

Герой публикации Mkset Костя Носырев стал получать сообщения с угрозами после того, как мы рассказали об его обращении к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину и к генеральному прокурору РФ Игорю Краснову. В нём подросток просит наказать всех причастных к незаконному уголовному преследованию и наказанию.