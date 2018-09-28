Госдума приняла новый закон: деньги взяточников пойдут на выплаты пенсий

Вчера, 27 сентября, депутаты нижней палаты российского парламента приняла несколько важных законов. О первом мы уже писали: это окончательное принятие изменений в пенсионную систему . Теперь новые повышенные сроки выхода на пенсию должны пройти одобрение в Совете Федерации, быть подписаны президентом и с 1 января будущего года вступить в силу.

Помимо этого, депутаты Госдумы приняли в третьем окончательно чтении закон, точнее, поправки в Бюджетный кодекс, которые касаются того, куда будут направляться деньги коррупционеров, которые обращаются в доход государства. Теперь эти деньги (наличные, безналичные и средства от продажи конфискованного имущества коррупционеров) будут уходить в пенсионный фонд на выплату страховой части пенсии. А суммы у коррупционеров разного ранга и вида бывают очень внушительными.