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Депутат

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Ноябрь
Многодетный депутат уходит на СВО
19 ноября, 14:02
Исчезнувший на СВО депутат из Башкирии вышел на связь
6 ноября, 13:48
Депутат из Башкирии исчез на СВО — стали известны подробности
1 ноября, 15:13
Срочно. Депутат из Башкирии исчез на СВО
1 ноября, 11:49
Октябрь
Монсон выйдет на бой и завершит карьеру в Уфе
22 октября, 08:41
Депутат из Башкирии получил по заслугам
16 октября, 16:03
Сентябрь
В Уфе открывают новую поликлинику
24 сентября, 07:34
Безногого уфимца гнали в бой
19 сентября, 14:24
Жена бойца СВО стала депутатом в Башкирии
9 сентября, 10:09
Башкирский ужас докатился до Москвы
6 сентября, 10:15
Август
Уфимка родила 13 детей
29 августа, 17:28
Депутат из Башкирии ушёл в штурмовики
28 августа, 19:58
Многодетный отец из Башкирии погиб на СВО
28 августа, 16:34
Июль
Уфимский боец СВО стал героем фильма
Кинокартину о военнослужащем депутате из Башкирии собираются закончить осенью, рассказали Mkset в региональном парламенте.
30 июля, 07:58
Монсон закрыл вопрос с футболкой
12 июля, 08:24
На претензии к Монсону из-за нацизма ответили в Курултае Башкирии
10 июля, 08:25
Уфимец обвинил бойца Монсона в демонстрации нацистской символики
9 июля, 09:29
Июнь
Депутат потратит ₽53 млн на гостиницу в Башкирии
Власти Республики Башкортостан подписали договор с компанией «Чишмы М-5», сообщает пресс-служба Корпорации развития региона.
28 июня, 15:04
Май
Молодой депутат внезапно умер в Башкирии
Член партии «Справедливая Россия» и депутат Горсовета Стерлитамака Юрий Барабаш скончался в возрасте 35 лет, сообщает пресс-служба регионального отделения партии.
30 мая, 12:13
Ноябрь 2023
Ни себе, ни людям. Депутатка из Башкирии выступила против и не дала голосовать другим
Законопроект был призван к борьбе к борьбе с «шринкфляцией».
24 ноября 2023, 11:50

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