mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Пенсионеры

Выбрать дату
Ноябрь
Башкирский экстремист унижал пенсионеров в Сети
12 ноября, 09:13
Пенсию за детей получают 65 000 жителей Башкирии
7 ноября, 17:59
Уфимский подросток обманул пенсионеров на ₽1 млн
2 ноября, 08:05
Октябрь
«Как сельдь в бочке или на одной ноге»: уфимцы в ярости от тесных автобусов
22 октября, 09:19
Влюбленная пенсионерка из Уфы лишилась ₽580000
14 октября, 05:46
Слишком стары для этой должности: как в Башкирии расцветает дискриминация по возрасту
14 октября, 04:22
Два грузовика столкнулись в Уфе
3 октября, 13:33
Где работать пенсионеру в Башкирии
1 октября, 15:31
Сентябрь
В Башкирии насчитали более сотни долгожителей
29 сентября, 04:45
Как просто так получать деньги в Башкирии
24 сентября, 12:20
Жителям Башкирии отменили платежи за капремонт
23 сентября, 08:25
Пенсии в Башкирии станут больше
23 сентября, 05:54
Пенсионеры будут бегать за деньги в Уфе
16 сентября, 14:55
Как не платить коммуналку в Башкирии
11 сентября, 12:10
Спящего ребенка из пожара на руках вынес выходной спасатель в Башкирии
9 сентября, 09:39
Август
Курьера впервые посадили в Уфе
15 августа, 06:09
Прожиточный минимум в Башкирии обновили
5 августа, 12:35
Июль
Пенсии в Башкирии повысят с 1 августа
29 июля, 13:10
Пенсию в Башкирии увеличат
26 июля, 11:40
Индексация пенсии в 2025 году: кому, когда и сколько
20 июля, 12:06

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика