В Уфе скончался биолог и защитник Куштау

Posted Сегодня, 17:07
Published Сегодня, 17:07
Modified Сегодня, 17:09
Updated Сегодня, 17:09
Мужчина рассказал подписчикам, что скончался 37-летний биолог и защитник Куштау, поэт Михаил Кривошеев. Его не стало несколько часов назад.
В один день с ним ушел из жизни местный писатель и близкий друг Кривошеева 51-летний Вадим Богданов. Он скончался ночью.
«Души их да упокоятся в раю», — добавил Хусаинов.
Причины смерти никто не сообщал. Большинство подписчиков редактора газеты удивила смерть Кривошеева, они не понимают, что с ним могло случиться. Мужчина является уроженцем Бурятского автономного округа, но с двух лет он жил в Сибае.
«Мои товарищи по КоРифеям. Молодые ещё. Светлая память ребятам. Талантливые авторы. Теперь встретимся только после жизни», — написал в комментариях Никита Поповский.