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Published Сегодня, 17:07

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В Уфе скончался биолог и защитник Куштау

В Уфе скончался биолог и защитник Куштау

25 апреля 2024, 17:07
Фото: Изображение Midjourney
Редактор литературной газеты «Истоки» Айдар Хусаинов назвал сегодняшний день, 25 апреля, «черным» для уфимской литературы. Об этом он написал на своей странице во «ВКонтакте».

Мужчина рассказал подписчикам, что скончался 37-летний биолог и защитник Куштау, поэт Михаил Кривошеев. Его не стало несколько часов назад.

В один день с ним ушел из жизни местный писатель и близкий друг Кривошеева 51-летний Вадим Богданов. Он скончался ночью.

«Души их да упокоятся в раю», — добавил Хусаинов.

Причины смерти никто не сообщал. Большинство подписчиков редактора газеты удивила смерть Кривошеева, они не понимают, что с ним могло случиться. Мужчина является уроженцем Бурятского автономного округа, но с двух лет он жил в Сибае.

«Мои товарищи по КоРифеям. Молодые ещё. Светлая память ребятам. Талантливые авторы. Теперь встретимся только после жизни», — написал в комментариях Никита Поповский.
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#Марина Шорина#Культура#Уфа#Башкортостан#Литература#Куштау
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