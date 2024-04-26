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Posted Сегодня, 03:13

Published Сегодня, 03:13

Modified Сегодня, 07:02

Updated Сегодня, 07:02

В Башкирию возвращается жара

В Башкирию возвращается жара

26 апреля 2024, 03:13
Фото: FreePIk
После недолгого периода дождей и похолодания синоптики Башгидрометцентра вновь ожидают в регионе значительное потепление.

Сегодня, 26 апреля, температура воздуха составит +17… +22°. День пройдет без осадков, местами порывистый ветер.

27 апреля по-прежнему без осадков. Ветер умеренный, местами порывистый. Ночью столбик термометра окажется на отметке +8…+13°, в юго-восточных районах похолодает до +3°. Днем же температура воздуха составит +19…+24°.

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28 апреля днем местами ожидается кратковременный дождь. Ночью термометр покажет +11, +16°, по юго-востоку +6°. Днем же вновь ожидается повышение температуры воздуха до +20, +25°.

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#Уфа#Погода#Башкортостан#Новости Башкирии#Природа
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