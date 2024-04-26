В Башкирию возвращается жара

Posted Сегодня, 03:13
Published Сегодня, 03:13
Modified Сегодня, 07:02
Updated Сегодня, 07:02
Сегодня, 26 апреля, температура воздуха составит +17… +22°. День пройдет без осадков, местами порывистый ветер.
27 апреля по-прежнему без осадков. Ветер умеренный, местами порывистый. Ночью столбик термометра окажется на отметке +8…+13°, в юго-восточных районах похолодает до +3°. Днем же температура воздуха составит +19…+24°.
28 апреля днем местами ожидается кратковременный дождь. Ночью термометр покажет +11, +16°, по юго-востоку +6°. Днем же вновь ожидается повышение температуры воздуха до +20, +25°.