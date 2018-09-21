Митинг в Башкирии: «Партия ветеранов России» не согласна с результатами выборов

9 сентября сего года по всей России прошел Единый день голосования: в 80 регионах страны народ выбирал свою власть. В Башкирии самыми интригующими были выборы в Государственное собрание – Курултай, главную законодательную власть республики.

В целом, по заверению руководства Центральной избирательной комиссии Башкирии, в республике прошло все более или менее гладко, в целом нормально. Но не везде, так как идеального в принципе быть ничего не может.

Про скандалы в некоторых регионах России слышали уже все. У нас тоже появились свои регионального масштаба скандалы.

Речь идет о Толбазинском избирательном округе № 29. Региональное отделение Федеральной партии «Партия ветеранов России» уверено: выборы у них и у всех избирателей по этому округу украли. По их мнению, речь идет о фальсификациях, вбросах, неучтенных бюллетенях, чересчур излишних запасах чистых бюллетеней, которые подвезли на некоторые участки, непонятно зачем.

В этой связи Федеральная партия «Партия ветеранов России» проводит сегодня митинг против фальсификаций на выборах. Митинг согласован, проходит он в селе Красноусольский, райцентре Гафурийского района. Выразить свое несогласие с результатами выборов по округу собрались жители Аургазинского и Гафурийского районов.

Такие листовки из тонкой газетной почти папиросной бумаги раздавали жителям поселка.

Требования организаторов митинга, судя по этим плакатам, более, чем серьезные, если не сказать кровожадные: привлечь к уголовной ответственности несколько десятков председателей УИКов Аургазинского и Гафурийского районов. Митинг, кстати, проводится у проходной ныне неработающего стекольного завода в селе. А вот наконец зазвучали до боли и слез знакомые с детства мотивы "С чего начинается Родина". До начала митинга остаётся 15 минут. Песня звучит в тему.

Представители штаба КПРФ в Гафурийском районе, кандидат в депутаты Гарифулла Япаров и руководитель штаба Фарида Арсланова также участвуют в сегодняшнем митинге, так как не согласны с результатами:

- Категорически не согласны! Были сплошные фальсификации, массовые выбросы, у нас наблюдателями нашими это все зафиксировано. А ещё подделка протоколов подсчёта голосов, - говорит Гарифулла Яппаров.

Яппаров: - Сегодня мы подали заявление в следственный комитет, прокуратуру Башкирии и ФСБ на начальника полиции Гафурийского района, так как считаем, что из-за его халатности произошли все эти массовые нарушения.

Также коммунисты и ветераны подали административный иск на признание незаконными результатов выборов и об отмене результатов. Иск принят, говорят они, будет рассмотрен в первой половине октября.

Денис приехал из Межгорья, узнал о митинге из интернета. В Красноусольске живут его родственники. Пришел на митинг посмотреть, послушать.

На место митинга ведёт дорога, два подъезда, условно - справа и слева. С обеих сторон полицейские машины, пока их три, похоже на посты охраны или КПП. Даже зачем-то одна собака и сотрудник при ней.

Когда я начал разговаривать с представителями штаба КПРФ, с ними рядом стоял мужчина. Но, как только я подошёл, он стремительно убежал. Почти сбежал.

- Это с администрации района человек, поэтому убежал,- объяснили коммунисты.

- У нас честно было, потому что КОИБы. Раньше, когда вручную все делали, - были фальсификации. У нас Резяпов победил, - говорит Венера, член одного и УИКов поселка.

- Да, с КОИБами честно. А раньше воровали только так голоса. Административное давление раньше, когда КОИБов не было, огромное было. Прямо ходили и контролировали: сколько кто за кого проголосовал. Ужас раньше был. Я на участке с КОИБами была, у нас честно было. Резяпов у нас тоже на 1 месте был, - говорит Наталья, член одного из поселковых УИКов.

Говорят местные: митинг назначили накануне.

- Специально, наверное, чтобы на митинг не пришли люди. Про митинг-то уже неделю известно, что он состоится. А эти собрания накануне прям назначили. Ну вот мы, по крайней мере, только сегодня об этом узнали, - говорит Нажиба.

Зоя приехала из деревни Гафурийского района специально на митинг. - Хотя бы на 5 назначили. Кто в 6 придет? В 7 надо уже скотину домой гнать. Автобусов нет, на своей машине и то не поспеют.

- 1 фельдшер иногда на 4 деревни, на 600 человек. Мы же все видим, как живёт сегодня деревня. А власти выкручиваются как могут, исполняя приказы свыше, - говорит Резяпов.

- Гафурийский район входит в пятерку самых коррумпированных районов Башкирии! Почему люди до сих пор терпят? Я не призываю к революции. Я говорю, что мы готовы вас поддержать! Хватит это терпеть! - восклицает Резяпов.

- Людям угрожают! Мы видим пьяные участковые комиссии! Мы видим шансон, воровские песни - мы будем поддерживать воровскую власть? Когда будет отвечать глава района? Гафурийский район доживает, деревни умирают. Я приехал поддержать вас и надеюсь на вашу поддержку! Мы должны поддержать друг друга! Хватит терпеть унижения! Эту вакханалию нужно прекратить! Так дальше жить нельзя! Мы готовы вас поддержать - передайте людям! А на этих выборах выиграл Ильдар Резяпов! Сегодняшние результаты фальсифицированы! Мы постараемся доказать в судах, дойдем до Европейского суда! А тот, кто прошел в Госсобрание, - это не ваш кандидат!

- Как полупустые деревни могут показать явку с 95 процентов? Они работают на нас, а не мы на них! Главы районов должны строить дороги, решать проблемы жилья! 1216-я на очереди, 8 детей в семье, квартиру получит через 13 лет - как так можно? Хорошо тем, кто угоден. Поклонился властям - угоден! Остальным как жить?

Люди на митинг пришли с разнообразными лозунгами: за честные выборы, требуем честных выборов, это не выборы, а назначения, фальсификаторы выборов; предатели родины, пора наводить порядок!

Коммунист Яппаров на митинге: - Мы думали, что это невозможно. Но потом провели аналитическую работу и увидели: практически на всех участках, кроме нескольких в Красноусольск, были массовые нарушения и выбросы! У нас есть все документы, все зафиксировано. В райцентрах явка была процентов 20, а показали на некоторых чуть ли не 100 процентов! Если вас кто-то пугает, угрожает, обращайтесь, обращайтесь ко мне как к юристу!

Пройти мимо пенсионной реформы коммунисты не могли никак.

- Не нужно поднимать пенсионный возраст! Врут они все! Если вернуть все наворованное деньги и отдать их в пенсионный фонд, никакого повышения пенсии не понадобится! - убежден Гарифулла Яппаров.

По подсчётам организаторов на митинг собрались порядка 150 человек.

Виктор Беляев, местный житель село Архангельское об итогах выборов говорит заметно волнуясь. Не каждый день перед людьми выступать приходится:

- Откуда явку такую взяли? У нас половина на серверах, на заработках, никого нет. Это конкретная фальсификация! Это постоянная практика у нас в деревнях!

- Нужно созидать, нужно работать! Кто придумал этот красивый слоган, эти красивые громкие слова? Так до чего вы довели район? Почему? Потому что у них крыша выше! - возмущается Резяпов.

Резолюция митинга:

- Ввиду вопиющих нарушений по Толбазинскому округу 29 мы признаем выборы несостоявшимися. На участках некоторых явка составила более 90 процентов, на одном из участков явка 100 процентов! Такое возможно? Требуем провести тщательную проверку по всему 29 Толбазинскому округу! Мы знаем, что если проверить, все можно выявить. Требуем провести пересчет голосов. По всему округу 29 была применена технология "карусель". Требуем проведение новых выборов на 29 округе.

Требуем, чтобы власти Башкирии обеспечили проведение честных выборов. Требуем от Памфиловой, Хамитова уволить Хайдара Валеева, районных руководителей УИКов. А также привлечь к уголовной ответственности виновных. Обращаемся к Путину, как гаранту Конституции. Требуем прекратить административное давление! Выражаем протест против политики властей района, направленной на разорение района. Рамиля Бухарова в отставку! Требуем разобраться с махинациями с квартирой для матери Бухарова. Требуем разобраться с полицейскими, которые не пресекали нарушения и пьянство на участках. Мы, избиратели Башкирии, не будем мириться с нарушениями. Мы формируем общественное движение "Народное большинство Башкирии"! Призываем все конструктивные силы Башкирии, всех неравнодушных граждан! Хватит! Пора наводить порядок!

В 2019 году мы выбираем главу Башкирии, - продолжает Ильдар Резяпов.

- Я делаю официальное заявление: я буду выдвигаться на пост Главы Башкирии! Уже сейчас мы формируем народную программу, все чаяния жителей республики собираем и будем учитывать. Мы видим: предприятия принадлежат частным лицам, которые здесь не живут, люди уезжают в Татарию. Мы видим, что помощи от местных властей нет. Надо решать все эти проблемы!

Последнее заявление о выдвижении на пост главы республики встретили овациями и криками одобрения.

Яппаров: - Предлагаю добавить в резолюцию требования отправить в отставку прокурора района и начальника полиции.

Резолюцию приняли единогласно участники митинга всеобщими овациями.

Звучит финальная песня в конце митинга: снова на всю революционную громкость включили песню про Ленина, который до сих пор такой молодой.