На Башкирию надвигается «ржавый» дождь из пустыни

Posted Сегодня, 16:38
Published Сегодня, 16:38
Modified Сегодня, 16:57
Updated Сегодня, 16:57
Непогода может настигнуть Башкирию в пятницу, а до Южного и Среднего Урала она дойдет к субботе. Потоки воздуха идут из пустыни Сахары, передает РИА «Новости».
На протяжении двух дней ливийском Бенгази была умеренная пыльная буря с ухудшением видимости до 200 метров. Через время ветер дошел до белогородцев.
Напомним, что регионы Поволжья подобное явление наблюдали в 2021 году — пыль прилетела из Казахстана. Жители республики ощущали огромный слой пыли на машинах.
Специалист по погодным явлениям Ильнур Нурмухаметов заявил порталу Mkset, что стихия не опасна для жителей Башкирии. Однако необходимо соблюдать меры предосторожности и надевать маски или респираторы в эти дни.
Гидрометцентр Башкирии на ближайшие сутки штормовых предупреждений не делал. Сегодня каждый из пунктов наблюдения в Уфе фиксирует пыль в воздухе. Он несильно загрязняет атмосферу.