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Депутаты

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Ноябрь
В Башкирии приструнят риэлторов
5 ноября, 09:33
Октябрь
Частные детсады Уфы будут брать сертификаты
30 октября, 17:15
Скандал в Курултае: депутаты не знают гимн и стесняются
30 октября, 07:56
Хабиров забрал к себе мэра Стерлитамака
28 октября, 07:46
Бюджет Башкирии останется «минусовым»
25 октября, 09:52
Эффектная женщина стала мэром в Башкирии
24 октября, 09:54
Сегодня в Уфе: разнос чиновникам, нищета и новый налог
21 октября, 19:32
Новый мэр появился в Башкирии
21 октября, 06:31
Мошенники атаковали депутатов Башкирии
17 октября, 09:23
В Башкирии родились Грета и Сирус
15 октября, 15:37
В Башкирии депутаты взялись за ночной разгул
14 октября, 06:51
На повестке Курултая Башкирии: алкоголь и награды
8 октября, 15:58
На повестке у Толкачёва: рыбалка и электропастухи
7 октября, 16:14
Башкирия потеряет ₽378 млн на IT
7 октября, 08:00
Чипирование вводят в Башкирии
2 октября, 08:28
Сентябрь
Маткапитал увеличивают до ₽854000
30 сентября, 10:29
Радий Хабиров переписывает указы Рахимова
30 сентября, 05:30
Чиновникопад усилился в Башкирии
27 сентября, 09:03
Животные станут беззащитными в Башкирии
20 сентября, 16:42
Мэр Стерлитамака ушел в отставку
20 сентября, 10:55

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