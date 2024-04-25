Обзор площадок Уфы, куда можно приехать отдохнуть и пожарить шашлык

Если вы стремитесь к уединению с близкими и предпочитаете отдыхать без посторонних, вам, вероятно, придется отправиться на дачу или попроситься в гости к друзьям, если у вас нет собственного загородного дома. Важно помнить, что разводить костры и жарить мясо в парках, лесах, у рек и озер запрещено и влечет штрафы.