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Posted Сегодня, 11:22

Published Сегодня, 11:22

Modified Сегодня, 11:24

Updated Сегодня, 11:24

Шашлыки по правилам

Обзор площадок Уфы, куда можно приехать отдохнуть и пожарить шашлык

25 апреля 2024, 11:22
Фото: Изображение Midjourney
Шашлыки по правилам
Рассказываем, где в Уфе можно пожарить шашлык и какие ждут штрафы, если разводить огонь в неположенном месте

Предстоящие майские праздники предвещают жаркую и солнечную погоду, что побуждает многих планировать выезд за город или на дачу для приятного времяпровождения и приготовления шашлыка. Однако важно соблюдать правила и выбирать места для приготовления шашлыка, чтобы избежать неприятных ситуаций с полицией и штрафами.

Какие места в Уфе предназначены для приготовления шашлыка?

В Уфе уже существуют множество кафе с шашлыком, а вот мест куда можно выехать и бесплатно пожарить мясо — нет.

Бесплатно:

  • В парке Лесоводов Башкирии есть специальная площадка с мангалами и столиками, где можно бесплатно пожарить шашлык. Только будьте готовы к тому, что в выходные дни там может быть много людей.
  • На Кустаревской набережной в микрорайоне «Яркий» (Дема) также есть оборудованные мангалы и столики для бесплатного пожарки шашлыка. Также здесь может быть много людей, особенно в выходные.

Платно:

  • Пляж «Райский берег» на озере Теплом в Инорсе предлагает места для пожарки шашлыка за плату. Сезон уже открыт, и стоимость начинается от 2 тысяч рублей.
  • Пляж «Песчаный» на том же озере Теплом также предлагает места для пожарки шашлыка за плату. Он подходит для компаний от шести человек, и стоимость начинается от 2,5 тысячи рублей.
  • Пляжный комплекс «Сипайловское Сочи» в Сипайлово предлагает огороженную территорию с беседками и местами для мангалов. Стоимость аренды начинается от 3,5 тысячи рублей за 8 человек.

Возможно, вы решите отправиться на берег реки или озера и устроить там пикник, но важно помнить о соблюдении правил. Нарушение этих правил может повлечь за собой серьезные последствия и наказания.

Шашлыки в УфеШашлыки в Уфе
Шашлыки в Уфе
Фото: 1MI

Противопожарные правила и штрафы

Если вы стремитесь к уединению с близкими и предпочитаете отдыхать без посторонних, вам, вероятно, придется отправиться на дачу или попроситься в гости к друзьям, если у вас нет собственного загородного дома. Важно помнить, что разводить костры и жарить мясо в парках, лесах, у рек и озер запрещено и влечет штрафы.

В городе:

  • Во дворе многоквартирного дома разрешено жарить шашлык, но только на специальном мангале и вдали от зданий. При этом необходимо учитывать интересы соседей, особенно если используется общее имущество.
  • Использование мангала допускается, но только на установленных площадках.
  • Вне специальных площадок разведение огня считается нарушением.

Штрафы за нарушение правил в городе: от 5000 до 15 000 ₽ за нарушение правил, а если в регионе введен противопожарный режим, штраф увеличивается с 10 000 до 20 000 ₽ в особом противопожарном режиме.

На даче:

  • Огонь можно разжигать только в специально оборудованном для этого месте. Например, в яме глубиной не менее 30 см и диаметром не более метра.
  • Вокруг места горения должно быть не менее двух метров свободного пространства.

Штрафы за нарушение правил на даче: от 5000 до 15 000 ₽ за нарушение правил, от 10 000 до 20 000 ₽при особом противопожарном режиме.

В других местах:

  • Огонь можно разводить только на оборудованных площадках или специально подготовленных местах.
  • Территория вокруг места горения должна быть полностью очищена от сухой травы и горючих материалов.

Штрафы за нарушение правил в других местах: от 5000 до 15 000 ₽ за нарушения правил, от 10 000 до 20 000 ₽ при особом противопожарном режиме.

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