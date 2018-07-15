Пенсионная реформа: Чего хочет правительство России

16 июля завершается срок, отведенный для обсуждения в регионах законопроекта правительства о повышении пенсионного возраста. Интернет-ресурс Inkazan решил рассмотреть аргументы за правительственный вариант пенсионной реформы.

Поправки в закон предусматривают постепенный переход к повышению пенсионного возраста до 65 лет у мужчин и 63 у женщин.

Предыстория вопроса

То, к чему привыкли россияне - пенсионный возраст на уровне 55 лет для женщин и 60 для мужчин - установили в 1956 году. И уже тогда предполагалось, что с ростом продолжительности жизни пенсионный возраст будет повышаться. Но по разным причинам не делали этого.

А между тем в стране продолжительность жизни увеличивалась

Так, только с 2000 по 2017 годы продолжительность жизни в России у мужчин выросла на 8,5 лет - с 59 лет до 67,5, у женщин на 5,4 года - с 72,26 до 77,64. По прогнозам Росстата, в 2024 году мужчины будут жить 72,3 года, женщины – 82,1.

Эти прогнозы можно признать реалистичными, и доля умственного труда растет, и мода на здоровый образ жизни.

Россия развивается в нормальном цивилизационном русле, в других странах пенсионный возраст в связи с увеличением продолжительности жизни подняли еще раньше. Так, в Нидерландах и мужчины, и женщины выходят на пенсию в 68 лет, в Норвегии – в 67, в Испании и Великобритании - в 65.

Что предлагает правительство

Если примут законопроект в первоначальном виде, то пенсионная реформа начнется с 1 января 2019 года. Постепенно поднимут пенсионный возраст: за 10 лет для мужчин его доведут до 65 лет, и за16 лет для женщин – до 63. В 65 лет мужчины начнут выходить на пенсию только в 2028 году, а женщины в 63 – в 2034-м.

Увеличиваться пенсионный возраст будет на один год раз в 2 года.

Немного цифр

На 1 января 2018 года в России было 46,5 млн пенсионеров, или 31,7% от общей численности населения. Из них работают 12,3 млн человек или 26,4%. Вообще более половины россиян продолжают работать в первые годы после выхода на пенсию. Так, в прошлом году на пенсию вышли 1,45 млн россиян, из них 730 тысяч – продолжили работать.

Средний размер страховой пенсии неработающих российских пенсионеров в 2018 году составил 14 414 руб.

Реформа поможет пенсиям опережать инфляцию

Последние три года пенсии росли медленно: на 400-500 рублей. И рост пенсий просто покрывал инфляцию, но не опережал ее.

Если примут предложения правительства, то пенсия будет опережать инфляцию. По расчетам, ежегодный рост пенсии составит минимум 1000 рублей каждый год. То есть, в 2019 году годовой доход пенсионера увеличится на 12 тысяч рублей.

Выравняется дисбаланс между работающими и пенсионерами

Доля работающих членов общества в России, как и во всем мире, снижается. По прогнозам, к 2019 году на одного пенсионера будет приходиться примерно 2 трудоспособных россиянина. В 1970 году таковых было 3,7 человек.

Рост нагрузки на каждого работающего россиянина за это время вырос почти в два раза. И она продолжит расти, если пенсионный возраст останется на нынешнем уровне. Число трудящихся сокращается в стране на 0,4 млн человек в год, а число пенсионеров - на 1,5 млн человек в год.

Если не повышать пенсионный возраст

По мнению правительства, без пенсионной реформы решать проблему можно повышением налогов, то есть ростом «социальных» платежей работодателей.

Для многих мелких и средних фирм – это реальная угроза их будущему. В этой сфере сейчас занято около 28% всех работающих в России граждан. То есть почти треть трудоспособных и экономически активных россиян могут потерять работу.

При таком выборе правительство просто вынуждено рассматривать пенсионную реформу.

Реформа не коснется многих

Пенсионный возраст не будут повышать тем, кто уже вышел на пенсию, а также работникам вредных и тяжелых производств, всем «льготников», например, военным, а также многодетным матерям, инвалидам, «чернобыльцам» и так далее. То есть пенсионная реформа не касается миллионов человек.

Реформа и безработица

С увеличением пенсионного возраста на рынке труда будет больше людей. Есть опасения, что это приведет к общему росту безработицы или росту безработицы среди молодежи. Справедливы ли эти опасения?

Сейчас в России очень низкий уровень безработицы - 3,7% или 4,9 млн человек. И во многих отраслях наблюдается дефицит кадров. Увеличение числа работающих приведет к росту благосостояния граждан, поскольку зарплата в любом случае всегда больше, чем пенсия.

Проблему роста молодежной безработицы в правительстве не прогнозируют. Потому что молодежь чаще трудоустраивается в современных отраслях, в основном, в сфере услуг, IT, телекоммуникации, а люди предпенсионного возраста работают в «традиционных» сферах, например, в образовании, здравоохранении, АПК.

Социальный статус пожилых повысится

Пенсионная реформа повысит социальный статус пожилых людей, считают авторы реформы.

Реформа укладывается в современную концепцию «активного долголетия». Пожилые люди будут вести активный образ жизни, продолжат оставаться значимыми членами общества, и не будут чувствовать себя «социальным балластом».